CNN: В Пентагоне думают, как реагировать на возможные незаконные приказы Трампа

Чиновники Пентагона проводят неофициальные дискуссии о том, как Министерство обороны отреагирует, если Дональд Трамп отдаст приказ о развертывании войск внутри страны и на увольнение значительной части аполитичных сотрудников.

Источник: CNN со ссылкой на представителей оборонного ведомства

Детали: Ранее Трамп предположил, что он будет готов к использованию вооруженных сил для обеспечения правопорядка внутри страны и массовых депортаций, и указал, что хочет укомплектовать федеральное правительство лояльными ему людьми и "вычистить коррумпированных лиц" в системе национальной безопасности США.

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Как говорится в публикации CNN, во время своего последнего президентского срока Трамп имел сложные отношения с большинством высшего военного руководства, в том числе с генералом в отставке Марком Милли, который на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов принял меры, чтобы ограничить возможность Трампа использовать ядерное оружие. Новоизбранный президент, тем временем, неоднократно называл американских военных генералов "слабыми" и "неэффективными лидерами".

Военные сейчас разыгрывают различные сценарии, готовясь к изменениям в Пентагоне.

Дословно: "Мы все готовимся и планируем худший сценарий, но реальность такова, что мы еще не знаем, как это будет происходить", - сказал один из представителей оборонного ведомства.

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Избрание Трампа также вызвало в Пентагоне вопрос о том, что произойдет, если президент отдаст незаконный приказ, особенно если его политические назначенцы внутри ведомства не будут противодействовать.

"Закон обязывает войска не подчиняться незаконным приказам, - сказал другой представитель оборонного ведомства. "Но вопрос в том, что произойдет потом - увидим ли мы отставку высшего военного руководства? Или они расценят это как отказ от своих людей?".

Детали: Пока непонятно, кого Трамп выберет на должность руководителя Пентагона, хотя чиновники считают, что Трамп и его команда будут пытаться избежать "враждебных" отношений с военными, которые были у него во время его предыдущей каденции, сказал бывший чиновник оборонного ведомства с опытом работы в первой администрации Трампа.

"Отношения между Белым домом и Минобороны были очень, очень плохими, и поэтому... я знаю, что для них на первом месте стоит вопрос о том, как они собираются отбирать людей, которые будут работать в Минобороны на этот раз", - сказал бывший чиновник.

Прямая речь министра обороны США Ллойда Остина: "Я полностью верю, что наши лидеры будут продолжать делать правильные вещи, несмотря ни на что. Я также верю, что наш Конгресс будет продолжать делать правильные вещи для поддержки наших военных".