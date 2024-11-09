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КНДР второй раз за два глушила GPS в зоне Корейского полуострова

Иван ДьяконовСуббота, 9 ноября 2024, 07:16
КНДР второй раз за два глушила GPS в зоне Корейского полуострова
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: Getty Images

Южнокорейские военные сообщили об атаках по глушению GPS-сигнала, осуществленных Северной Кореей, в результате чего пострадали несколько кораблей и десятки гражданских самолетов в районе Желтого моря.

Источник: южнокорейское агентство Yonhap

Детали: По данным Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, в субботу Северная Корея второй день подряд осуществляла атаки по глушению сигнала GPS в районах Хеджу и Кэсон, вызвав проблемы для судов и гражданских самолетов.

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"Северная Корея должна немедленно прекратить провокацию с использованием GPS", – заявили военные Южной Кореи, отметив, что "ответственность за любые последствия будет лежать" на Пхеньяне.

Атаки на этой неделе сопровождались более слабым сигналом по сравнению с инцидентами в конце мая – начале июня вблизи северо-западных пограничных районов. В июне Южная Корея обратилась в Международный союз электросвязи (МСЭ), Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) и Международную морскую организацию (ИМО) с просьбой отреагировать на нарушения.

ИКАО выразила серьезную обеспокоенность действиями Северной Кореи, официально упоминая ее имя в своих решениях.

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