Россия в войне против Украины за сутки потеряла 1660 военных, 23 артсистемы и 36 ББМ
Суббота, 9 ноября 2024, 07:27
Силы обороны за минувшие сутки уничтожили более 1,6 тысячи захватчиков, 36 ББМ и 23 артиллерийские системы.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.11.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 707540 (+1660) человек,
- танков – 9238 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 18697 (+36) ед,
- артиллерийских систем – 20249 (+23) ед,
- РСЗО – 1245 (+0) ед,
- средств ПВО – 996 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18575 (+49),
- крылатых ракет – 2634 (+3),
- кораблей / катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 28561 (+66) ед,
- специальной техники – 3604 (+2).
Данные уточняются