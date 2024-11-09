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Россия в войне против Украины за сутки потеряла 1660 военных, 23 артсистемы и 36 ББМ

Иван ДьяконовСуббота, 9 ноября 2024, 07:27
Россия в войне против Украины за сутки потеряла 1660 военных, 23 артсистемы и 36 ББМ
Фото: Нацгвардия

Силы обороны за минувшие сутки уничтожили более 1,6 тысячи захватчиков, 36 ББМ и 23 артиллерийские системы.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.11.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 707540 (+1660) человек,
  • танков – 9238 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 18697 (+36) ед,
  • артиллерийских систем – 20249 (+23) ед,
  • РСЗО – 1245 (+0) ед,
  • средств ПВО – 996 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18575 (+49),
  • крылатых ракет – 2634 (+3),
  • кораблей / катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 28561 (+66) ед,
  • специальной техники – 3604 (+2).

Данные уточняются

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