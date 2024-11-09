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Оккупанты нанесли 417 ударов по Запорожской области

Алена ИвашкивСуббота, 9 ноября 2024, 07:38
Оккупанты нанесли 417 ударов по Запорожской области
фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 417 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.

Источник: глава запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Детали: Войска РФ осуществили 4 авиационных удара по Таврическому и Новодаровке.

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226 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское.

8 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Лобкового, Роботино, Новоданиловки и Новоандреевки.

179 артиллерийских ударов пришлись по Лобковому, Гуляйполю, Орехову, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Роботино, Малиновке, Новодаровке и Ольговскому.

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Поступило 65 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

ЗапорожьеЗапорожская область
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