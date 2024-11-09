Россияне обстреляли Никополь: пострадал мужчина, повреждено предприятие

Оккупанты ударили по Никополю Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня "Град", в результате чего пострадал 50-летний мужчина и было повреждено промышленное предприятие.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Дословно: "Российская армия ударила из РСЗО "Град" по Никополю. Пострадал 50-летний мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Изуродовано промышленное предприятие".

Реклама:

Детали: Лысак также сообщил о ситуации в Синельниковском районе. Там в результате российской атаки произошел пожар. Повреждена инфраструктура. Погибших и пострадавших нет.





