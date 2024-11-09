Россия заявила об налете на ее области полусотни украинских БПЛА

Российские власти заявили, что в ночь на 9 ноября их области были атакованы с применением 50 БПЛА самолетного типа.

Источник: МО РФ

Детали: По словам россиян, якобы все 50 БПЛА они сбили.

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В частности, 28 БПЛА были замечены над территорией Брянской области, 12 – над территорией Курской области, четыре над территорией Новгородской области.

По два над территориями Смоленской и Тульской областей и по одному над Орловской и Тверской областями.