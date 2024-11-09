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На фронте в пятницу насчитали 171 столкновение

Роман ПетренкоСуббота, 9 ноября 2024, 09:33
На фронте в пятницу насчитали 171 столкновение
фото: Генштаб

В течение суток 8 ноября зафиксировано 171 боевое столкновение на фронте.

Источник: Генштаб

Детали: В частности, на Купянском направлении за сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Колесниковки, Загрызово, Лозовой, Песчаного и Берестового.

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На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в оборону вблизи Грековки, Заречного, Тернов, Торского и Григорьевки.

На Северском направлении украинские защитники отражали пять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Бондарного.

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На Торецком направлении враг, активно применяя авиацию, совершил десять атак неподалеку населенных пунктов Дилиевка, Дружба, Торецк, Щербиновка и Петровка.

На Покровском направлении защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Крутой Яр, Селидово, Вишневое и Чумацкое.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 40 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Ильинки, Берестков, Новоселидовки, Новодмитровки, Вознесенки, Максимовки, Антоновки, Дальнего и Катериновки.

На Времовском направлении противник совершил семь штурмов украинских позиций в районах Трудового, Константинопольского и Сухих Ялов.

На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Новоандреевки и Новоданиловки.

При поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации враг трижды без успеха атаковал позиции защитников на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Генштабвойна
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