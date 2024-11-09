Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель прибыл в Киев с пятым с начала полномасштабного вторжения РФ визитом.

Источник: Боррель в Twitter, "Европейская правда"

Детали: Это также его последний визит в Украину на посту главы европейской дипломатии.

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"Я в Киеве для моего 5-го визита с момента полномасштабного вторжения России и последний в качестве Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Поддержка Украины со стороны ЕС была моим личным приоритетом во время моего мандата и будет оставаться на первом месте в повестке дня ЕС", – написал Боррель.