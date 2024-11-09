Москва "готова выслушать" предложения Трампа по Украине

Россия заявила, что "готова выслушать" предложения избранного президента США Дональда Трампа по поводу войны в Украине.

Источник: замглавы МИД РФ Сергей Рябков, которого цитирует "Интерфакс"

Детали: Москва якобы "безусловно" готова выслушать предложения Трампа.

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Прямая речь Рябкова: "Если с американской стороны последуют какие-то сигналы о том, что у них есть идеи, как двигаться дальше в плоскости урегулирования, а не в плоскости дальнейшей накачки киевского режима всеми видами помощи в ожидании, что в конечном счете это приведет все к тому же стратегическому поражению Москвы, то мы несомненно сделаем максимум для того, чтобы это проанализировать и выработать ответ...

Понятно, что простого решения этой проблемы или этих проблем, связанных с происходящим в Украине и вокруг нее, быть не может".

Напомним: СМИ пишут, что Трамп может призвать европейские войска обеспечить 1200-километровую буферную зону между российской и украинской армиями в рамках плана замораживания войны между двумя странами.