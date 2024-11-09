США отправят Украине более 500 перехватчиков к Patriot и NASAMS - СМИ

США планируют отправить Украине ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot и NASAMS, которых должно хватить до конца года.

Источник: The Wall Street Journal, "Европейская правда"

Детали: Более 7 миллиардов долларов США, позволяющих Пентагону передавать Украине оружие и боеприпасы из своих запасов, остаются неизрасходованными, так же как и более 2 миллиардов долларов на финансирование долгосрочных контрактов на поставку оборудования для Киева.

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Предоставляя Киеву как можно больше военной помощи до января, чиновники администрации Байдена надеются усилить позицию Украины на переговорах и укрепить ее обороноспособность. По словам представителя Пентагона, перед выборами администрация имела целью доставить оставшуюся помощь Украине до апреля.

После выборов президента США этот график приобрел новую актуальность.

В ответ на усиление российских атак Пентагон готовится отправить в Украину более 500 перехватчиков для системы противоракетной обороны Patriot и NASAMS, которые, как ожидается, прибудут в ближайшие недели, сообщил высокопоставленный представитель администрации.

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Эти поставки должны удовлетворить потребности Украины в противовоздушной обороне до конца этого года, сказал один из американских чиновников.

В пятницу администрация заявила, что направит "небольшое количество подрядчиков" для помощи Украине в ремонте и обслуживании истребителей F-16 и других систем, сообщил представитель Пентагона. Подрядчики прибудут в ближайшие месяцы и будут работать вдали от линии фронта.

Еще в августе администрация Байдена отвергала такой шаг, но с тех пор все больше систем вышли из строя из-за нехватки квалифицированных рабочих для их ремонта и обслуживания.

"Обеспечение того, чтобы эти системы вооружений оставались боеспособными, имеет решающее значение для защиты Украины от российской агрессии", – говорится в заявлении Пентагона.

По словам другого высокопоставленного чиновника, влияние запланированного увеличения поставок оружия на военные запасы США, в частности, на средства противовоздушной обороны, "вызывает большое беспокойство". По словам чиновника, США рассматривают такие варианты, как выкуп оружия у других стран, чтобы передать его Украине.

Украинские официальные лица настаивают на предоставлении дополнительных армейских тактических ракетных систем, которые имеют радиус действия более 300 км, заявляя, что они позволят наносить удары далеко за линией фронта в России.

Пентагон неохотно посылает дополнительные системы, аргументируя это тем, что Россия переместила самолеты и другие ценные объекты за пределы досягаемости. Администрация Байдена отказалась разрешить украинским силам использовать ракеты для нанесения ударов по самой России.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует ко дню инаугурации Дональда Трампа – 20 января 2025 года – использовать все выделенные на военную помощь Украине средства, которые еще остались.

В ходе предвыборной кампании Трамп открыто давал понять, что он прекратит или резко сократит военную помощь Украине, если победит на выборах 5 ноября, а также отказался заявить, что хочет, чтобы Украина выиграла войну.

Читайте подробную статью: Суперпобеда Трампа: самое главное о выборах в США и их последствиях для Украины.