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На химкомбинате, который поразили дроны СБУ и ССО, зафиксирован еще один взрыв – источник

Валентина РоманенкоСуббота, 9 ноября 2024, 15:45
На химкомбинате, который поразили дроны СБУ и ССО, зафиксирован еще один взрыв – источник
скриншот

В результате атаки украинских беспилотников на Алексинский химкомбинат в Тульской области РФ поражен цех по производству пороха, работа производства остановлена.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах

Детали: По уточненной информации источника УП, ночью по химкомбинату прилетело не менее 13 беспилотников. Из-за выброса кислот сейчас дымит оранжевым цветом ключевая цель - цех по производству пороха.

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В 13:10 на объекте, который поразили дроны СБУ и ССО, зафиксирован дополнительный взрыв - загорелись химические вещества в результате предыдущих попаданий.

Прямая речь: "Сам завод остановлен, персонал эвакуирован. Также подтверждено поражение Алексинской ТЭЦ. Повреждена линия электропередачи напряжением 110 кВ".

Что предшествовало: Источники УП сообщили, что в ночь на 9 ноября дроны СБУ и ССО поразили в российской Тульской области Алексинский химкомбинат, который производит для военных порох и боеприпасы.

беспилотникиСБУССОвойна
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