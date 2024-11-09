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На двух людей упали электропровода в результате обстрела Купянска, они погибли

Роман ПетренкоСуббота, 9 ноября 2024, 15:56
На двух людей упали электропровода в результате обстрела Купянска, они погибли
все фото прокуратуры

Мужчина и женщина 9 ноября погибли из-за обрыва проводов электросети после авиаудара россиян по Купянску на Харьковщине.

Источник: Харьковская ОВА, прокуратура области

Детали: Известно, что на мужчину и женщину упали провода от электрической сети. Возник пожар. К сожалению, люди погибли на месте. Их тела сильно обгорели. Данные погибших устанавливаются.

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Также пострадал 61-летний мужчина.

В результате российского удара повреждены частные домовладения и многоквартирные жилые дома, хозяйственные помещения, разрушены 15 гаражей.

Прокуратура уточнила, что обстрел произошел в 11:00.

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Предварительно, оккупанты ударили по городу КАБ-1500.

Харьковская областьобстрел
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