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Туск встретится с лидерами ЕС и НАТО: обсудят войну в Украине

Иванна Костина, Катерина ТищенкоСуббота, 9 ноября 2024, 16:20
Туск встретится с лидерами ЕС и НАТО: обсудят войну в Украине
Дональд Туск, фото AFP via Getty Images

Премьер Польши Дональд Туск вскоре встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Британии Киром Стармером, генсеком НАТО Марком Рютте, а также лидерами северных и балтийских стран, чтобы обсудить трансатлантическое сотрудничество и войну в Украине.

Источник: Туск, которого цитирует "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Будущее помощи Украине является одним из главных вопросов, стоящих перед Европейским Союзом после победы Дональда Трампа на выборах в США. Трамп критиковал уровень поддержки США борьбы Украины против российского вторжения, а перед выборами обещал положить конец конфликту еще до вступления в должность, не объясняя, как именно.

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Прямая речь Туска: "Нет сомнений, что этот новый политический ландшафт является серьезным вызовом для всех, особенно в контексте возможного окончания российско-украинской войны в результате соглашения между, например, президентом России и новым президентом США...

В ближайшие дни мы будем очень интенсивно координировать сотрудничество со странами, которые имеют очень похожий взгляд на геополитическую и трансатлантическую ситуацию и ситуацию в Украине".

Детали: Туск сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава НАТО Марк Рютте вскоре посетят Варшаву, а он встретится с премьер-министром Британии Киром Стармером либо в Варшаве, либо в Лондоне. Туск также встретится с лидерами Северных и Балтийских стран в Стокгольме.

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"Все, конечно, будет в контексте новых вызовов, стоящих перед нашей родиной, всем регионом, Европейским Союзом и западным сообществом", – сказал Туск.

Он повторил то, что говорил перед выборами в США: независимо от результата, Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, и будущее Украины не может быть решено без Украины.

Что предшествовало: Как писал Bloomberg, лидеры ЕС на встрече в Будапеште в четверг обсуждали возможность продолжения военной обороны Украины, если Дональд Трамп решит прекратить поддержку со стороны США.

Перед этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в радиоинтервью в пятницу сказал, что Европа не может самостоятельно финансировать "проигранную войну", и заявил, что США прекратят свою поддержку.

ПольшаЕСНАТОТрамп
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