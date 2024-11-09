Вражеские БпЛА атакуют Украину с разных направлений
В субботу днем российские войска запустили по Украине вражеские ударные беспилотники с северного направления, а позже и с южного.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 13:25 угрозу ударных БпЛА объявили в Сумской области.
Впоследствии Воздушные силы сообщили о группе вражеских БПЛА на Сумщине курсом на Черниговщину, а в 14:20 – БпЛА курсом не Полтавщину (Лубны).
В 15:29 стало известно о БпЛА с Сумщины на Полтавщину, а вскоре – о группе вражеских БпЛА на Сумщине курсом на Черниговщину.
В 16:21 Воздушные силы сообщили о нескольких группах БпЛА на Черниговщине, курс западный.
По состоянию на 17:24:
- Несколько групп БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.
- БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении.
В 18:18 Воздушные силы сообщили о вражеских БПЛА на Житомирщине в западном направлении.
В 18:30 стало известно о движении БпЛА с Житомирщины на Ровенщину.
В 19:46 Воздушные силы сообщили о группе вражеских БпЛА на Ровенщине в западном направлении.
В 19:47 угрозу ударных БпЛА объявили на Сумщине, а в 20:17 - в Днепропетровской и Запорожской областях.
Впоследствии Воздушные силы сообщили, что группа вражеских БпЛА из Запорожской области движется на Днепропетровщину (Никопольский район).
В 20:29 стало известно о группе БпЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину.
По состоянию на 20:54:
- Несколько групп БпЛА через Сумскую область в юго-западном направлении.
- Группа БпЛА на Черниговщине курсом на запад.
- БпЛА на Николаевщине в северо-западном направлении.
- БпЛА на Днепропетровщине в северо-западном направлении.
По состоянию на 21:16:
- Группа БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.
- Несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину.
- Несколько групп БпЛА с Николаевщины и Днепропетровщины курсом на Кировоградщину.
По состоянию на 21:47:
- Несколько групп БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину.
- Несколько групп БпЛА на Днепропетровщине курсом на север (Днепр).
- Группа БпЛА с Полтавщины на Черкасщину.
- Группа БпЛА на Днепропетровщине курсом на Кировоградщину.
- Группа БпЛА Кировоградской области курсом на Кременчуг.
По состоянию на 22:32:
- Несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
- Несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и Черниговщину.
- Группа БпЛА в районе Черкасс.
- БпЛА на юге Винницкой области в западном направлении.
- БпЛА на юге Николаевской области в западном направлении.
- Несколько групп БпЛА на Днепропетровщине курсом на Полтавщину.
- БпЛА на Киевщине курсом на Борисполь.
В 22:50 Воздушные силы сообщили об ударных БпЛА в направлении Сум, впоследствии - в направлении Одессы.
В 23:09 стало известно об ударном БпЛА на Киевщине курсом на Борисполь.
Впоследствии Воздушные силы предупредили о БпЛА в направлении Полтавы и БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (Черноморск).
По состоянию на 23:17:
- Несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
- Несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и Черниговщину.
- Несколько групп БпЛА на Полтавщине в северо-западном направлении.
- БпЛА с Черкасской и Полтавской областей на Киевщину.
- БпЛА с Херсонщины на Николаевщину.
- БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (Черноморск).
- Группа БпЛА из акватории Черного моря курсом на Николаевщину.
По состоянию на 23:54:
- БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.
- БпЛА с Черниговщины и Полтавщины курсом на Киевщину.
- БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и Черниговщину.
- БпЛА с Херсонщины на Днепропетровщину.
- БпЛА в Одесской области в северо-западном направлении.
- БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.
- БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Харьковщину.
- БпЛА на юге Харьковщины курсом на север.
- БпЛА на Полтавщине в северо-западном направлении.
- БпЛА на с Николаевщины на Кировоградщину.
- БпЛА с Херсонщины на Николаевщину.
В 00:01 Воздушные силы сообщили о движении ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы.
В 00:41 Стало известно об ударном БпЛА на Киевщине курсом на Белую Церковь!
По состоянию на 00:54:
- БпЛА на севере Житомирщины в западном направлении (Коростень).
- БпЛА с Киевщины курсом на Житомирщину.
- БпЛА с Черниговщины и Полтавщины курсом на Киевщину.
- БпЛА на юге Винницкой области в западном направлении.
- БпЛА с Днепропетровщины на Полтавщину.
- БпЛА на Харьковщине в северо-западном направлении.
- БпЛА с Николаевщины курсом на Кривой Рог.
- БпЛА с Кировоградщины курсом на Днепропетровщину.
- БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.
- БпЛА мимо Борисполя в направлении Киева!