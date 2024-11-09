Россияне ударили баллистикой по Сумщине
Суббота, 9 ноября 2024, 17:55
В субботу российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской громады.
Источник: Сумская ОВА, Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Сегодня, 9 ноября, враг нанес ракетный удар (баллистика) по инфраструктуре Шосткинской громады.
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На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются".
Детали: Около 17 часов Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.