В ЕС нет консенсуса по учебной миссии на территории Украины – Боррель

Среди стран-членов Евросоюза все еще нет консенсуса относительно переноса учебной миссии на украинскую территорию, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Источник: Боррель на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в субботу в Киеве, сообщает "Европейская правда"

Детали: "По учебной миссии, которая действовала бы на украинской территории еще нет консенсуса государств-членов, чтобы достичь этого решения. Но учебная миссия может продолжать свою работу", – сказал он, отвечая на вопрос, не могла бы стать отправка европейских инструкторов в Украину ответом на участие военных КНДР в войне РФ против Украины.

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Боррель напомнил, что военная учебная миссия ЕС для Украины до конца года подготовит уже 75 тысяч украинских военных.

"Мы стараемся обучать украинских солдат как можно ближе к украинской границе, но это не оборонительная миссия как таковая... Пока нет консенсуса по поводу того, чтобы делать это на украинской территории. Я не могу исключить, что это произойдет. Но моя задача – постараться, чтобы миссия работала и увеличивала количество украинских солдат, которых обучают", – добавил глава европейской дипломатии.

Что предшествовало: Накануне Совет ЕС на два года продлил мандат военной учебной миссии Евросоюза по подготовке украинских военных, на нее закладывают более 400 млн евро.

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Миссию Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) создали 17 октября 2022 года с начальным мандатом продолжительностью два года, ее работа финансируется средствами из Европейского фонда мира.

В рамках миссии за это время на территории стран Евросоюза прошли разнообразную подготовку около 63 тысяч украинских военных, что сопоставимо с комплектацией десяти бригад.