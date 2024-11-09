Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ЕС нет консенсуса по учебной миссии на территории Украины – Боррель

Иванна Костина, Катерина ТищенкоСуббота, 9 ноября 2024, 18:25
В ЕС нет консенсуса по учебной миссии на территории Украины – Боррель
Жозеп Боррель, фото Anadolu via Getty Images

Среди стран-членов Евросоюза все еще нет консенсуса относительно переноса учебной миссии на украинскую территорию, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Источник: Боррель на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в субботу в Киеве, сообщает "Европейская правда"

Детали: "По учебной миссии, которая действовала бы на украинской территории еще нет консенсуса государств-членов, чтобы достичь этого решения. Но учебная миссия может продолжать свою работу", – сказал он, отвечая на вопрос, не могла бы стать отправка европейских инструкторов в Украину ответом на участие военных КНДР в войне РФ против Украины.

Реклама:

Боррель напомнил, что военная учебная миссия ЕС для Украины до конца года подготовит уже 75 тысяч украинских военных.

"Мы стараемся обучать украинских солдат как можно ближе к украинской границе, но это не оборонительная миссия как таковая... Пока нет консенсуса по поводу того, чтобы делать это на украинской территории. Я не могу исключить, что это произойдет. Но моя задача – постараться, чтобы миссия работала и увеличивала количество украинских солдат, которых обучают", – добавил глава европейской дипломатии.

Что предшествовало: Накануне Совет ЕС на два года продлил мандат военной учебной миссии Евросоюза по подготовке украинских военных, на нее закладывают более 400 млн евро.

РЕКЛАМА:

Миссию Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) создали 17 октября 2022 года с начальным мандатом продолжительностью два года, ее работа финансируется средствами из Европейского фонда мира.

В рамках миссии за это время на территории стран Евросоюза прошли разнообразную подготовку около 63 тысяч украинских военных, что сопоставимо с комплектацией десяти бригад.

ЕС
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб уверяет, что армии РФ не удалось войти в Купянск и оккупировать Ильинку

"Люди в шоке": в Пентагоне встревожены из-за кандидата Трампа на должность главы минобороны

Байден на последней встрече с Си поговорит о привлечении войск КНДР в российскую войну против Украины

У Байдена хотят подать в Конгресс запрос относительно помощи Украине на 2025 год

Россияне оккупировали Ильинку и вошли в Купянск – DeepState

Трамп выбрал генпрокурора: противник помощи Украине причастен к "сексуальным злоупотреблениям"

Все новости...
ЕС
Туск встретится с лидерами ЕС и НАТО: обсудят войну в Украине
СМИ: Боррель прибыл в Киев, чтобы успокоить Украину после победы Трампа
Боррель прибыл в Киев
Последние новости
13:28
Во время пожара на Харьковщине погибли 5 человек, среди которых 4 ребенка
13:26
Google випустила окремий застосунок Gemini для iPhone
13:21
Кто и как разваливал металлургическую отрасль Украины?
13:18
Желто-синюю картину Марка Ротко продали за 32 млн долларов
13:03
Польша разместила южнокорейские танки K2 у границы с Россией
12:58
ФутболИгрок киевского "Динамо" покинул лагерь сборной Украины, вместо него уже вызвали дебютанта
12:47
Аргумент для возвращения людей: в Украине начинают строить социальное жилье
12:38
Сколько украинцев поддерживает прекращение перевода часов на летнее время? Опрос
12:30
"Нафтогаз" увеличил добычу газа на 6%
12:20
карта В пятницу в Украине ожидается мокрый снег, на выходных – без осадков
Все новости...
Реклама:
Реклама: