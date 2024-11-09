Украина произвела первые 100 единиц ракетного вооружения – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом году Украина произвела первые сто единиц ракетного вооружения и будет наращивать такое производство.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "В этом году мы смогли выйти на значительные результаты по нескольким направлениям. Это и наша украинская артиллерия – наши снаряды, наши пушки. Это и дроны – разных видов, для различных задач, – которые не только помогают фронту защищать позиции и уничтожать оккупанта, но и наносят удары по России на все большую глубину. Будем это наращивать.

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Мы пересекли отметку первых ста единиц ракетного вооружения в этом году. Здесь без деталей. Но хочу поблагодарить каждого и каждую, кто задействован в этом нашем производстве, кто организовывает соответствующие процессы. Это направление мы будем наращивать.

Сейчас уже более 800 компаний работают над производством оружия для наших Сил обороны и безопасности Украины".

Детали: Зеленский также отметил, что впервые за годы независимости Украина имеет системные модели для инвестирования от партнеров.

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"В частности, это модель Дании, которая вкладывает средства и привлекает инвестиции в производство. Мы договорились также с Францией о другой немного модели, также с привлечением технологий построения соответствующих производств. Также есть предварительные договоренности с другими партнерами по локализации производства оружия именно в Украине. Это то, что будет нас постоянно усиливать", - сказал он.