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Зеленский упрекнул партнеров: Нельзя понять, когда ПВО стоит без дела

Катерина ТищенкоСуббота, 9 ноября 2024, 19:23
Зеленский упрекнул партнеров: Нельзя понять, когда ПВО стоит без дела
Владимир Зеленский, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский упрекнул партнеров за то, что они не предоставляют Украине в достаточном количестве системы ПВО, тогда как они "просто стоят без дела".

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Эта неделя, к сожалению, принесла Украине жестокие российские удары по Харькову, Донецкой области, Сумской области, Одессе, Запорожью. Фактически ежесуточно удары дронов, также ракетные удары. И каждая встреча, каждые переговоры с партнерами, которые имеют соответствующие системы ПВО, – это всегда разговор о дополнительной защите Украины от российского террора.

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Здесь, в Европе, на континенте достаточно еще систем ПВО, которые могут обеспечить Украине действительно надежную защиту. И это нельзя понять, когда ПВО просто стоит без дела тогда, когда каждая система может спасти сотни, а то и тысячи жизней. Мы продолжим убеждать наших партнеров".

ЗеленскийПВОпомощь Украине
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