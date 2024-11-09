В воскресенье Украину накроет туман, ночью до 3° мороза

В воскресенье 10 ноября в ряде областей Украины ночью и утром ожидается туман, ночью температура опустится до 3° мороза.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 10 ноября, meteo.gov.ua

Детали: В Украине без осадков, только на юге Одесской области дождь. В западных, северных и центральных областях ночью и утром туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

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Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в южных областях и в Крыму 2-7° тепла; днем 3-8° тепла, на Закарпатье и в южной части 7-12°.

На Киевщине без осадков, ночью и утром туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 0-2°, днем 6-8° тепла.

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В Киеве и области ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. І уровень опасности, желтый.