Россияне попали УАБом возле многоэтажки в Харькове
Суббота, 9 ноября 2024, 22:33
Российские войска сбросили УАБ на Харьков, есть попадание в Слободском районе недалеко от многоэтажки.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "По предварительным данным, есть попадание УАБа в Слободском районе Харькова.
Реклама:
Профильные службы выехали на место, информация о разрушениях уточняется".
Прямая речь Терехова: "Есть информация об ударе по Слободскому району. Прилет неподалеку многоэтажки.
Взрывной волной выбита часть окон. О пострадавших на данную минуту информации не поступало".