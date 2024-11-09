Россияне попали УАБом возле многоэтажки в Харькове

Российские войска сбросили УАБ на Харьков, есть попадание в Слободском районе недалеко от многоэтажки.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "По предварительным данным, есть попадание УАБа в Слободском районе Харькова.

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Профильные службы выехали на место, информация о разрушениях уточняется".

Прямая речь Терехова: "Есть информация об ударе по Слободскому району. Прилет неподалеку многоэтажки.

Взрывной волной выбита часть окон. О пострадавших на данную минуту информации не поступало".