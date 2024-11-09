В Курской области россияне в субботу атаковали 18 раз – Генштаб

С начала суток на фронте произошло 153 боевых столкновения, активнее всего враг на Покровском и Кураховском направлениях, в то же время в Курской области россияне совершили 18 попыток атаковать украинские подразделения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: С начала суток противник нанес один ракетный (одна ракета), 56 авиационных ударов (77 КАБ) и 675 ударов дронами-камикадзе, совершил более 3900 обстрелов позиций украинских войск.

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На Харьковском направлении российские террористы дважды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска.

За субботу захватчики потеряли на данном направлении 65 военнослужащих убитыми и ранеными, также украинские воины уничтожили боевую бронированную машину, артиллерийскую систему, 20 БпЛА, восемь единиц автомобильной и три единицы специальной техники; значительно повредили три артсистемы, семь единиц автомобильной и единицу специальной техники.

Восемь раз враг атаковал украинские укрепления на Купянском направлении вблизи Кучеровки, Кругляковки и Лозового. В настоящее время продолжаются пять боестолкновений.

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Вражескую атаку в настоящее время отражают украинские воины вблизи Грековки на Лиманском направлении. Четырнадцать штурмовых действий врага в течение дня было остановлено неподалеку Грековки, Невского, Торского и Белогоровки.

На Северском направлении украинские подразделения отбили атаку вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении завершились неудачей две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты за субботу девять раз штурмовали в районе Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Нелиповки. Продолжаются боевые действия в четырех локациях – враг давит, пытаясь продвинуться в районе Торецка.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 36 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Проминя, Лисовки и Григорьевки. До сих пор продолжается три боестолкновения.

По предварительным подсчетам, в субботу украинские воины ликвидировали на данном направлении 180 и ранили 210 оккупантов. Уничтожено три танка, десять боевых бронированных машин, 19 единиц автомобильной техники и четыре миномета. Также девять единиц автомобильной техники и одну артиллерийскую систему.

Также горячо на Кураховском направлении, на это время суток насчитывается 40 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Катериновки и Антоновки. Бои продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении украинскими воинами отбито пять атак вражеских подразделений в районах Богоявленки, Трудового и Максимовки.

На Ореховском направлении подразделения украинских войск отбили одну атаку противника в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении три вражеских штурма потерпели неудачу.

В Курской области украинские бойцы держат оборону, отражая четыре атаки врагов; всего за субботу противник совершил 18 попыток атаковать украинские подразделения.