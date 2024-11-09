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В Купянской громаде больше не работают банкоматы и отделения "Укрпочты"

Катерина ТищенкоСуббота, 9 ноября 2024, 23:24
В Купянской громаде больше не работают банкоматы и отделения Укрпочты
ситуация вокруг Купянска, скриншот deepstatemap

В Купянской громаде Харьковской области из-за российских обстрелов закрылось последнее отделение "Укрпочты" и прекратили работу банкоматы.

Источник: глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телемарафона, сообщает Укринформ

Прямая речь: "К сожалению, закрылось отделение "Укрпочты", в связи с мерами безопасности, чтобы не было скоплений людей, не могли мы больше держать это отделение и подвергать каждую секунду работников и посетителей опасности. Также прекратили работу банкоматы в связи с применением большого количества fpv-дронов именно по машинам инкассаторов".

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Детали: По его словам, армия РФ наблюдает за подъездами к Купянску и атакует fpv-дронами машины, не позволяя завести гуманитарную помощь.

Глава громады призывает людей эвакуироваться.

Он напомнил, что погибшие в поселке Ковшаровка люди уже шесть дней под завалами, потому что россияне не дают применять спецтехнику и работать спасателям.

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"Три человека погибли, лежат под завалами, и деблокировать их невозможно", - сказал Беседин.

По его данным, 1100 жителей громады остаются на левом берегу Оскола без света, газа, централизованного водо- и теплоснабжения.

Харьковская областьвойнапочтаденьги
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