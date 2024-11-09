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Россияне в субботу ранили 4 жителей Сумщины

Катерина ТищенкоСуббота, 9 ноября 2024, 23:52
Россияне в субботу ранили 4 жителей Сумщины
иллюстративное фото из Telegram Сумской ОВА

В результате российских обстрелов Сумщины в субботу ранены 4 гражданских лиц.

Источник: Сумская ОВА

Детали: По состоянию на 21 час россияне совершили 74 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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В Миропольской громаде в результате авиаудара уничтожено помещение учебного заведения, повреждено более 10 частных домов и дом культуры. Также был удар FPV-дронами (8 взрывов), в результате удара ранен 1 гражданский человек.

В Хотинской общине в результате сброса с вражеского БпЛА получили ранения 2 гражданских лица. Также был удар FPV-дроном (1 взрыв), в результате которого получил ранения 1 гражданский человек.

Сообщается также, что враг нанес авиационный удар по Сумской общине, применив УАБы.

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Последствия атаки уточняются.

В других громадах не сообщается о пострадавших.

Сумская областьвойна
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