Россияне атакуют ударными БпЛА с севера

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 22:35 Воздушные силы сообщили об ударном БпЛА на Сумщине в юго-западном направлении. Впоследствии БпЛА с юга Сумщины двигался на Полтавщину.

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По состоянию на 23:20 вражеские БпЛА были зафиксированы на Сумщине – курс южный, юго-западный, а также на севере Полтавщины – курс юго-западный.

В 23:33 угрозу применения вражеских ударных БпЛА объявили для Черниговской области.

Впоследствии Воздушные силы сообщили об ударном БпЛА на Полтавщине курсом на г. Кременчуг.

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По состоянию на 23:51 зафиксированы новые группы вражеских БпЛА на севере Сумщины и севере Черниговщины, курс - южный.

В 00:01 военные сообщили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА для Кировоградской области.

По состоянию на 00:07:

БпЛА на Сумщине – курс южный, юго-западный;

БпЛА на севере Черниговщины – курс южный, юго-западный;

БпЛА с Полтавщины (мимо г.Кременчуг) – курс юго-западный.

По состоянию на 00:48:

БпЛА на Сумщине – курс южный, юго-западный;

БпЛА на севере и в центре Черниговщины – курс южный, юго-западный;

БпЛА на границе Черниговщины и Полтавщины - курс западный;

БпЛА на востоке Кировоградщины – курс западный.

В 00:51 Воздушные силы сообщили о БПЛА на востоке Кировоградщины, который меняет курс на Днепропетровщину.

В 00:57 военные предупредили об угрозе БпЛА для города Прилуки на Черниговщине.

В 00:59 объявили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА для Киевской, Черкасской, Днепропетровской областей.

В 01:32 Воздушные силы предупредили о нескольких ударных БпЛА в направлении Прилук (Черниговская область) с северо-востока.

По состоянию на 01:36:

БпЛА на Сумщине – курс на Черниговщину;

БпЛА на Черниговщине – курс на Киевскую область;

БпЛА на западе Днепропетровщины – курс восточный.

В 01:38 военные предупредили об ударном БпЛА в направлении города Киев с востока.

В 01:38 военные предупредили об ударном БпЛА в направлении города Киев с востока.

карта: alerts.in.ua

В 01:46 предупредили об ударном БпЛА в направлении города Белая Церковь (Киевская область).

По состоянию на 02:19:

БпЛА на юге Сумщины – курс на Черниговщину;

БпЛА на юге Черниговщины – курс на Киевщину;

БпЛА на севере Черниговщины – курс южный;

БпЛА на Киевщине – курс на Житомирщину;

БпЛА на границе Черкасской и Полтавской областей – курс на север;

БпЛА на западе Днепропетровщины – курс юго-восточный.

В 02:23 сообщили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА для Житомирской области.

В 02:24 военные предупредили об ударном БпЛА в направлении Житомира с юго-востока.

В 02:37 Воздушные силы предупредили об ударном БпЛА на Днепропетровщине в направлении городов Никополь и Марганец.

В 03:13 сообщили о новых вражеских ударных БпЛА заходят на Черниговщину с севера.

В 03:16 предупредили о новых вражеских ударных БпЛА на Сумщине.

По состоянию на 03:24:

БпЛА на юге Сумщины – курс юго-западный;

БпЛА на севере Черниговщины – курс южный;

БпЛА на востоке Киевской области – курс западный.

В 03:31 Воздушные силы предупредили о движении ударного БпЛА в направлении Киева с северо-востока.

По состоянию на 04:41:

БпЛА на юге Сумщины – курс юго-западный;

БпЛА на юге Черниговщины – курс западный;

БпЛА на востоке Киевской области – курс западный.

В 04:53 военные предупредили о движении БпЛА в направлении Киева с северо- и юго-востока.

В 06:14 Воздушные силы сообщили, что вражеские ударные БпЛА наблюдаются на юге Сумщины – курс юго-западный и на границе Черниговщины, Сумщины и Киевщины – курс западный.

В 07:31 военные предупредили о движении БпЛА в направлении Киева с юга.

В 07:58 сообщили о вражеском ударном БпЛА на севере Киевщины - курс северо-западный.