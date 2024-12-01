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DeepState: Россияне оккупировали Берестки в Донецкой области и продвинулись на Харьковщине

Иван ДьяконовВоскресенье, 1 декабря 2024, 02:01
DeepState: Россияне оккупировали Берестки в Донецкой области и продвинулись на Харьковщине
карта: deepstate

В ночь на 1 декабря аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Берестки Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: Кроме того, аналитики сообщают о продвижении врага возле Масютовки и Лозовой на Харьковщине, а также возле Желтого, Пушкино, Дальнего и Благодатного в Донецкой области.

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Предыстория:

  • В ночь на 30 ноября аналитики DeepState сообщили, что россияне оккупировали Желтое, Пустынку и Раздольное в Донецкой области.
  • 26 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали Новоселидовку на Кураховском направлении и Петровку на Покровском направлении Донецкой области.
  • В ночь на 25 ноября аналитики обновили карту и сообщили, что россияне оккупировали Катериновку и Юрьевку в Донецкой области.
  • 22 ноября DeepState сообщили, что россияне оккупировали Дальнее на Кураховском направлении в Донецкой области.
  • 20 ноября аналитики сообщили, что российские войска оккупировали Новую Ильинку на Кураховском направлении в Донецкой области.
  • Издание Reuters 26 ноября сообщило, что российские войска установили новый рекорд недельного продвижения с начала 2022 года, захватив почти 235 квадратных километров территории Украины.
  • По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), в последнее время российские захватчики продвигаются значительно быстрее, чем за весь 2023 год, и не оставляют намерений захватить всю Донецкую область.
  • Аналитики указывают на то, что продвижение российских войск в значительной степени является результатом выявления и тактического использования уязвимых мест в украинской линии фронта.

оккупацияХарьковская областьДонецкая областьвойна
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