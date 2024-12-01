DeepState: Россияне оккупировали Берестки в Донецкой области и продвинулись на Харьковщине

В ночь на 1 декабря аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Берестки Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: Кроме того, аналитики сообщают о продвижении врага возле Масютовки и Лозовой на Харьковщине, а также возле Желтого, Пушкино, Дальнего и Благодатного в Донецкой области.

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