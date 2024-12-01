Трамп пригрозил странам БРИКС 100% пошлинами за отказ от доллара

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в случае перехода стран-членов БРИКС на альтернативную американскому доллару валюту для взаимных расчетов, Соединенные Штаты будут облагать импорт их продукции пошлиной в 100%.

Источник: Трамп в соцсети Truth Social

Детали: Трамп призвал страны БРИКС воздержаться от создания новой валюты или поддержки других валют, которые могли бы заменить доллар в международной торговле. В случае нарушения этих требований, он пригрозил жесткими экономическими мерами.

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Прямая речь: "Мы требуем обещания от этих государств, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать любую другую валюту для замены сильного американского доллара. Иначе они столкнутся со 100% пошлинами и могут попрощаться с импортом в невероятную экономику США.

Нет шансов, что БРИКС заменит американский доллар в международной торговле. Любая страна, которая попытается сделать это, должна попрощаться с Америкой".

Справочно: БРИКС – экономическое объединение стран, которые стремятся повысить свою роль в глобальной экономике. Предложение создать новую валюту для взаиморасчетов активно продвигает Россия, которая находится под санкциями США и ЕС. Целью такого шага является снижение зависимости от доллара и избежание ограничений международных финансовых систем.

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Однако среди членов БРИКС нет единства по этому вопросу. Китай, хотя и поддерживает идею укрепления роли альтернативных валют, осторожно относится к созданию общей валюты. Индия, в свою очередь, сосредоточена на внутренних экономических интересах и не готова рисковать стабильностью торговых отношений с США.