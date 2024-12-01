Трамп объявил о намерении назначить конспиролога Кэша Патела на должность директора ФБР

Избранный президент Дональд Трамп объявил, что после вступления в должность планирует заменить действующего директора ФБР Кристофера Рэя на Кэша Патела, известного сторонника конспирологических теорий о "глубинном государстве".

Источник: Трамп в соцсети Truth Social, CNN

Прямая речь: "Я с гордостью объявляю, что Кешьяп "Кэш" Пател станет следующим директором Федерального бюро расследований. Кэш – блестящий юрист, следователь и борец за "Америку превыше всего", который посвятил свою карьеру разоблачению коррупции, защите правосудия и защите американского народа".

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Детали: Пател – юрист и бывший сотрудник Палаты представителей и Совета национальной безопасности, который работал в Офисе директора национальной разведки и стал высокопоставленным чиновником Министерства обороны в последние дни первой администрации Трампа. Пател известен критикой действий разведывательных служб США.

Пател стал известным в орбите Трампа в 2018 году, когда он работал помощником конгрессмена Девина Нуньеса, главного республиканца в комитете по разведке Палаты представителей в то время. Пател сыграл ключевую роль в попытках Нуньеса дискредитировать расследование ФБР относительно помощи России в предвыборной кампании Трампа в 2016 году.

Пател также известен своей склонностью к распространению конспирологических теорий. Он, в частности, поддерживал недоказанные утверждения о вмешательстве "глубинного государства" во внутреннюю политику США и обвинения в фальсификации президентских выборов 2020 года.

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В случае назначения Пател будет тесно сотрудничать с Пэм Бонди, кандидатом на должность генерального прокурора, которая в 2020 году была одним из защитников Дональда Трампа во время его первого процесса по импичменту.

Трамп в своем заявлении объявил о намерении уволить директора ФБР Кристофера Рэя, которого он назначил в 2017 году на 10-летний срок.

Трамп давно недоволен работой ФБР, говорят источники CNN. В августе 2022 года в его резиденции в Мар-а-Лаго провели обыск, а Трампу позже было предъявлено обвинение за незаконное хранение секретных документов.

В июле 2024 года Трамп потребовал от Рэя уйти в отставку "НЕМЕДЛЕННО" после того, как тот дал показания в Конгрессе о том, что ранение уха Трампа во время покушения на его жизнь могло произойти не от пули. Позже ФБР в своем заявлении подтвердило, что это была пуля.