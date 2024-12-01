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Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки уничтожено более 1700 оккупантов

Иван ДьяконовВоскресенье, 1 декабря 2024, 07:37
Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки уничтожено более 1700 оккупантов
Иллюстративное фото: Getty Images

Силы обороны продолжают уничтожать российских захватчиков – только за минувшие сутки потери врага составили более 1700 человек.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.12.24 ориентировочно составили: 

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  • личного состава – около 742130 (+1730) человек,
  • танков – 9469 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 19369 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 20923 (+14) ед,
  • РСЗО – 1253 (+0) ед,
  • средства ПВО – 1019 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19803 (+11),
  • крылатые ракеты – 2852 (+1),
  • корабли / катера – 28 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30507 (+76) ед,
  • специальная техника – 3619 (+2)

Данные уточняются.

потери в войнеГенштаб
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