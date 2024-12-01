Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки уничтожено более 1700 оккупантов
Воскресенье, 1 декабря 2024, 07:37
Силы обороны продолжают уничтожать российских захватчиков – только за минувшие сутки потери врага составили более 1700 человек.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.12.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 742130 (+1730) человек,
- танков – 9469 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 19369 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 20923 (+14) ед,
- РСЗО – 1253 (+0) ед,
- средства ПВО – 1019 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19803 (+11),
- крылатые ракеты – 2852 (+1),
- корабли / катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 30507 (+76) ед,
- специальная техника – 3619 (+2)
Данные уточняются.