Днепропетровщина: возросло количество раненых в результате субботней атаки
Воскресенье, 1 декабря 2024, 08:28
До 24 пострадавших возросло количество пострадавших после российской атаки на Днепровский район Днепропетровщины.
Источник: Днепропетровская ОВА
Детали: Известно, что в больницах находятся 18 пострадавших, состояние семерых остается тяжелым.
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Количество погибших остается четыре человека.
Также, по данным ОВА, ночью агрессор из тяжелой артиллерии обстрелял Червоногригорьевскую громаду на Никопольщине. Последствия неизвестны.
Напомним: Ранее сообщалось, что в результате российского ракетного удара в поселке Царичанка на Днепропетровщине погибли 4 человека, 21 человек пострадал.