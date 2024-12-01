Днепропетровщина: возросло количество раненых в результате субботней атаки

До 24 пострадавших возросло количество пострадавших после российской атаки на Днепровский район Днепропетровщины.

Источник: Днепропетровская ОВА

Детали: Известно, что в больницах находятся 18 пострадавших, состояние семерых остается тяжелым.

Реклама:

Количество погибших остается четыре человека.

Также, по данным ОВА, ночью агрессор из тяжелой артиллерии обстрелял Червоногригорьевскую громаду на Никопольщине. Последствия неизвестны.

Напомним: Ранее сообщалось, что в результате российского ракетного удара в поселке Царичанка на Днепропетровщине погибли 4 человека, 21 человек пострадал.