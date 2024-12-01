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Четверо гражданских убиты и почти 20 ранены в Херсонской и Донецкой областях

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 декабря 2024, 09:28
Четверо гражданских убиты и почти 20 ранены в Херсонской и Донецкой областях
мирноград, фото прокуратуры

За 30 ноября в Херсонской и Донецкой областях из-за российских атак погибли четыре человека, еще 19 раненых.

Источник: Херсонская ОВА, Донецкая ОВА

Детали: На Херсонщине за сутки два человека погибли, еще - 15 человек получили ранения.

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Российские военные били по образовательным учреждениям; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 11 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, складские и гаражные помещения, автобус, частные автомобили.

В Донецкой также двое убитых, еще четверо раненых.

В частности, кроме двух убитых и трех раненых в Мирнограде, еще один раненый в Покровске.

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Херсонская областьДонецкая областьобстрел
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