Четверо гражданских убиты и почти 20 ранены в Херсонской и Донецкой областях
Воскресенье, 1 декабря 2024, 09:28
За 30 ноября в Херсонской и Донецкой областях из-за российских атак погибли четыре человека, еще 19 раненых.
Источник: Херсонская ОВА, Донецкая ОВА
Детали: На Херсонщине за сутки два человека погибли, еще - 15 человек получили ранения.
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Российские военные били по образовательным учреждениям; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 11 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, складские и гаражные помещения, автобус, частные автомобили.
В Донецкой также двое убитых, еще четверо раненых.
В частности, кроме двух убитых и трех раненых в Мирнограде, еще один раненый в Покровске.
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