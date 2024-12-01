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Перспективы для инвестиций внутри страны

Новый президент Европейского совета прибыл в Киев

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоВоскресенье, 1 декабря 2024, 10:17
Новый президент Европейского совета прибыл в Киев
фото: каллас в Twitter

В Киев в воскресенье, 1 декабря, прибыли высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас вместе с комиссаром по расширению Мартой Кос и президентом Европейского совета Антониу Кошта.

Источник: Каллас в X (Twitter), "Европейская правда"

Детали: Как сообщила Каллас, во время ее первого визита с момента вступления в должность, ее послание является четким: Европейский Союз хочет, чтобы Украина победила в этой войне.

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"Мы сделаем для этого все возможное", – акцентировала она.

Кошта, в свою очередь, заявил, что с первого дня войны ЕС стоит на стороне Украины.

"С первого дня нашего мандата мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку украинскому народу", – подчеркнул он.

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Напомним, Европейский парламент на заседании 27 ноября утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, сформированный после евровыборов в 2024 году, она начнет работу с 1 декабря.

Как известно, президент Европейского совета Шарль Мишель в пятницу, 29 ноября, официально передал свои полномочия бывшему премьер-министру Португалии Антониу Коште.

Подробно о новом президенте Европейского совета "ЕвроПравда" рассказывала в статье Фаворит с массой замечаний.

Киевдипломатические отношения
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