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Перспективы для инвестиций внутри страны

Зеленский уволил посла в Нидерландах

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоВоскресенье, 1 декабря 2024, 11:12
Зеленский уволил посла в Нидерландах
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Нидерландах Александра Карасевича.

Источник: указ на сайте президента, "Европейская правда"

Детали: В пятницу, 29 ноября, Зеленский распорядился уволить Карасевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Нидерландах.

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"Уволить Карасевича Александра Александровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Нидерланды и с должности постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству", – говорится в документе.

Дипломат занимал эту должность с 2023 года.

В то же время, заметим, народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко писал, что Карасевич получил новую должность – государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины.

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Напомним, Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы 5 сентября.

Недавно Россию второй год подряд не избрали в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на период 2025 – 2027 годов.

ЗеленскийНидерландыдипломатические отношения
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