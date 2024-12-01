Зеленский уволил посла в Нидерландах
Президент Владимир Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Нидерландах Александра Карасевича.
Источник: указ на сайте президента, "Европейская правда"
Детали: В пятницу, 29 ноября, Зеленский распорядился уволить Карасевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Нидерландах.
"Уволить Карасевича Александра Александровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Нидерланды и с должности постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству", – говорится в документе.
Дипломат занимал эту должность с 2023 года.
В то же время, заметим, народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко писал, что Карасевич получил новую должность – государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины.
Напомним, Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы 5 сентября.
Недавно Россию второй год подряд не избрали в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на период 2025 – 2027 годов.