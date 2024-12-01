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В Британии проанализировали продвижение России после оккупации Угледара

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоВоскресенье, 1 декабря 2024, 14:56
В Британии проанализировали продвижение России после оккупации Угледара
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Разведка Великобритании проанализировала наступление российской армии на город Великая Новоселка в Донецкой области после того, как Украина потеряла соседний Угледар в октябре.

Источник: обзор Минобороны Великобритании о российско-украинской войне, "Европейская правда"

Детали: Разведка Великобритании рассказала, что в Донецкой области российские войска стремительно продвинулись к восточному флангу Великой Новоселки.

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Британцы отметили, что Великая Новоселка стала уязвимой к российским атакам из-за потери Угледара, что в 30 км к востоку, в начале октября 2024 года.

Это сделало возможным усиление российского продвижения в менее защищенных районах на западе Донецкой области, акцентировали в обзоре.

Также в разведке добавили, что российские войска наступают в тылу украинской обороны и угрожают основным логистическим путям в город.

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Отметим, 2 октября украинские подразделения вывели из Угледара Донецкой области, чтобы сохранить личный состав, военную технику и занять положение для дальнейших боев.

21 октября министр обороны Великобритании Джон Гили заявил о тяжелой ситуации на поле боя в Украине, указав, что линия фронта сейчас "наименее стабильна, чем когда-либо с первых дней полномасштабного вторжения" в феврале 2022 года.

Недавно разведка Великобритании назвала массированное использование беспилотных летательных аппаратов ключевым событием, которое изменило характер войны РФ против Украины.

Донецкая областьоккупация
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