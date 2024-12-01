Зеленский встретился с новым главой Евросовета и топ-дипломатом ЕС

Президент Владимир Зеленский провел встречи с новым президентом Европейского совета Антониу Коштой и топ-дипломатом ЕС Каей Каллас, которые находятся с визитом в Киеве в воскресенье, 1 декабря.

Источник: Зеленский сообщил в соцсетях, "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что с Коштой обсудил "видение европейских и глобальных дел – текущие вызовы и перспективы", и отметил символизм начала работы нового руководства ЕС.

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"Мир является основой, и мы продолжим делать все возможное, чтобы как можно быстрее закончить эту войну, которую Россия развязала не только против Украины, но и против объединенной Европы, и укрепить Европу – как институты ЕС, так и политику, которая поддерживает каждую европейскую нацию", – добавил он.

С высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Каей Каллас Зеленский обсудил потребности в системах противовоздушной обороны "для защиты жизни в Украине".

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"Координируем наши усилия ради нужных совместных результатов", – добавил президент.

Топ-дипломат ЕС Кая Каллас вместе с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос и президентом Европейского совета Антониу Кошта прибыли в Киев утром 1 декабря – в первый день начала работы новой Еврокомиссии.

Они посетили Стену памяти возле Михайловской площади в Киеве и почтили память украинских защитников.