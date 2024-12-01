FT: В Польше с учений ежемесячно убегают по 12 украинских военных

По данным Financial Times, в 2024 году открыто около 60 тысяч производств за самовольное оставление воинских частей, что почти вдвое больше, чем за предыдущие два года. При этом с военных учений в Польше ежемесячно убегают около 12 человек.

Источник: Financial Times со ссылкой на источники

Дословно: "С января по октябрь этого года украинские прокуроры открыли 60 тысяч дел против военных за оставление своих позиций, что почти вдвое больше, чем в 2022 и 2023 годах вместе взятых. В случае признания виновными мужчинам грозит тюремное заключение сроком до 12 лет".

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Детали: Издание также отмечает, что некоторые военные пользуются возможностью отправки в зарубежные тренировочные лагеря в союзных странах, чтобы дезертировать.

"Около 12 человек ежемесячно убегают из военных учений в Польше, сказал представитель польской службы безопасности на условиях анонимности. Минобороны Варшавы передало украинским властям вопрос о дезертирах", - говорится в материале.

FT пишет, что в конце октября сотни пехотинцев 123-й бригады оставили свои позиции в Угледаре в Донецкой области. Они вернулись в свои дома в Николаевской области, где некоторые из них устроили акцию протеста, требуя больше оружия и тренировок.

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"Мы приехали [в Угледар] с автоматами. Говорили, что будет 150 танков, а их было 20... и нечем нас прикрыть", - рассказал изданию офицер 123-й бригады, который говорил на условиях анонимности. Он также заявил, что за три года войны в его подразделении не было ни одной ротации.

По данным местных властей, некоторые из дезертиров 123-й бригады с тех пор вернулись на фронт, другие скрываются, а некоторые находятся в досудебном заключении.

Что предшествовало: По данным опроса за апрель 2024 года, меньше всего среди европейских стран готовы воевать за свое государство в Италии, Германии, Австрии, Испании, Болгарии - здесь показатели ниже 50%.

В Украине процент тех, кто готов, составляет 62%, что почти вдвое больше тех, кто не готов - таких 33%.

Среди соседей Украины относительно большую готовность воевать за свою страну высказали в Молдове, где этот процент чуть больше половины респондентов. В Румынии и Польше процент готовности воевать несколько меньше половины опрошенных.

Предыстория:

28 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу тех, кто впервые самовольно оставил воинскую часть или дезертировал.

21 ноября Верховная Рада в целом поддержала проект закона о добровольном возвращении на службу за первое СЗЧ или дезертирство.

20 августа парламент принятым законом снял уголовную ответственность за первое самовольное оставление воинской части или дезертирство, если военный сам вернулся и командир позволит продолжить службу.

В ГБР сообщили, что согласно новому законодательству, у военных, которые впервые самовольно оставили место несения службы, есть месяц - до 1 января 2025 года, чтобы вернуться без наступления уголовной ответственности.

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