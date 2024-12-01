Россияне атакуют ударными БпЛА с разных направлений

В воскресенье вечером российские войска снова атакуют Украину ударными беспилотниками.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Около 19 часов Воздушные силы сообщили о группе вражеских БпЛА на севере Черниговщины, движущейся в юго-западном направлении, а также о группе БпЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.

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По состоянию на 19:11:

Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины продолжает двигаться в юго-западном направлении.

БпЛА на востоке Харьковщины - курс на запад.

Группа БпЛА на границе Харьковской и Донецкой области курсом на юго-запад.

По состоянию на 19:43:

Группа вражеских БпЛА на Черниговщине – направление южное.

БпЛА на Сумщине – курс на юго-запад.

Группа БпЛА на Харьковщине курсом на юго-запад.

Вражеские БпЛА на Днепропетровщине – курс западный.

По состоянию на 20:09:

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Новая группа ударных БПЛА на Сумщине – курс на Черниговщину.

Группа вражеских БпЛА на Черниговщине – направление на Киевщину.

Ударный БпЛА на юге Черниговщины – курс на Полтавщину.

БпЛА на востоке Полтавщины – направление западное.

Вражеские БпЛА на Днепропетровщине – курс западный.

По состоянию на 21:00:

Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины - направление юго-западное.

Группа ударных БпЛА на Сумщине в направлении на Черниговщину и Полтавщину.

Группа ударных БпЛА на юге Черниговщины курсом на Полтавщину и Киевщину.

Ударные БпЛА на западе Полтавщины - курс на Черкасскую область.

БпЛА на востоке Полтавщины - курс на юг.

Ударный БпЛА на Кировоградщине - курс на юго-запад.

По состоянию на 21:49

Ударный БпЛА на Киевщине курсом на г. Киев.

Ударные БпЛА на Киевщине - курсом на запад.

Новая группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины - направление юго-западное.

Группа ударных БпЛА на Полтавщине - в направлении на юг и восток.

Ударные БпЛА на Черкасщине - курс западный.

БпЛА на западе Кировоградщины - курс на Виннитчину.

Новая группа ударных БпЛА в Одесскую область из акватории Черного моря.

БпЛА в Одесской области - направление северное.

По состоянию на 22:28: