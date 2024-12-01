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Россияне атакуют ударными БпЛА с разных направлений

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 декабря 2024, 20:26
Россияне атакуют ударными БпЛА с разных направлений
иллюстрация Getty Images

В воскресенье вечером российские войска снова атакуют Украину ударными беспилотниками.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Около 19 часов Воздушные силы сообщили о группе вражеских БпЛА на севере Черниговщины, движущейся в юго-западном направлении, а также о группе БпЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.

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По состоянию на 19:11:

  • Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины продолжает двигаться в юго-западном направлении.
  • БпЛА на востоке Харьковщины - курс на запад.
  • Группа БпЛА на границе Харьковской и Донецкой области курсом на юго-запад.

По состоянию на 19:43:

  • Группа вражеских БпЛА на Черниговщине – направление южное.
  • БпЛА на Сумщине – курс на юго-запад.
  • Группа БпЛА на Харьковщине курсом на юго-запад.
  • Вражеские БпЛА на Днепропетровщине – курс западный.

По состоянию на 20:09:

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  • Новая группа ударных БПЛА на Сумщине – курс на Черниговщину.
  • Группа вражеских БпЛА на Черниговщине – направление на Киевщину.
  • Ударный БпЛА на юге Черниговщины – курс на Полтавщину.
  • БпЛА на востоке Полтавщины – направление западное.
  • Вражеские БпЛА на Днепропетровщине – курс западный.

По состоянию на 21:00:

  • Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины - направление юго-западное.
  • Группа ударных БпЛА на Сумщине в направлении на Черниговщину и Полтавщину.
  • Группа ударных БпЛА на юге Черниговщины курсом на Полтавщину и Киевщину.
  • Ударные БпЛА на западе Полтавщины - курс на Черкасскую область.
  • БпЛА на востоке Полтавщины - курс на юг.
  • Ударный БпЛА на Кировоградщине - курс на юго-запад.

По состоянию на 21:49

  • Ударный БпЛА на Киевщине курсом на г. Киев.
  • Ударные БпЛА на Киевщине - курсом на запад.
  • Новая группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины - направление юго-западное.
  • Группа ударных БпЛА на Полтавщине - в направлении на юг и восток.
  • Ударные БпЛА на Черкасщине - курс западный.
  • БпЛА на западе Кировоградщины - курс на Виннитчину.
  • Новая группа ударных БпЛА в Одесскую область из акватории Черного моря.
  • БпЛА в Одесской области - направление северное.

По состоянию на 22:28:

  • Новая группа вражеских БпЛА на Сумщине - направление юго-западное.
  • Группа ударных БпЛА на Черниговщине в направлении на юго-запад.
  • Ударные БпЛА на юге Киевщины курсом на запад.
  • Ударный БпЛА на границе Киевщины и Житомирщины - курс западный.
  • Ударные БпЛА на Черкасщине - курс западный.
  • БпЛА на западе Черкасской области - курс на Виннитчину.
  • Ударные БпЛА в Одесской области в направлении Винницкой области.
  • БпЛА в Винницкой области - курс западный.
  • БпЛА на Полтавщине - курс западный.

беспилотники
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