Россияне атакуют ударными БпЛА с разных направлений
Воскресенье, 1 декабря 2024, 20:26
В воскресенье вечером российские войска снова атакуют Украину ударными беспилотниками.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: Около 19 часов Воздушные силы сообщили о группе вражеских БпЛА на севере Черниговщины, движущейся в юго-западном направлении, а также о группе БпЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.
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По состоянию на 19:11:
- Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины продолжает двигаться в юго-западном направлении.
- БпЛА на востоке Харьковщины - курс на запад.
- Группа БпЛА на границе Харьковской и Донецкой области курсом на юго-запад.
По состоянию на 19:43:
- Группа вражеских БпЛА на Черниговщине – направление южное.
- БпЛА на Сумщине – курс на юго-запад.
- Группа БпЛА на Харьковщине курсом на юго-запад.
- Вражеские БпЛА на Днепропетровщине – курс западный.
По состоянию на 20:09:
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- Новая группа ударных БПЛА на Сумщине – курс на Черниговщину.
- Группа вражеских БпЛА на Черниговщине – направление на Киевщину.
- Ударный БпЛА на юге Черниговщины – курс на Полтавщину.
- БпЛА на востоке Полтавщины – направление западное.
- Вражеские БпЛА на Днепропетровщине – курс западный.
По состоянию на 21:00:
- Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины - направление юго-западное.
- Группа ударных БпЛА на Сумщине в направлении на Черниговщину и Полтавщину.
- Группа ударных БпЛА на юге Черниговщины курсом на Полтавщину и Киевщину.
- Ударные БпЛА на западе Полтавщины - курс на Черкасскую область.
- БпЛА на востоке Полтавщины - курс на юг.
- Ударный БпЛА на Кировоградщине - курс на юго-запад.
По состоянию на 21:49
- Ударный БпЛА на Киевщине курсом на г. Киев.
- Ударные БпЛА на Киевщине - курсом на запад.
- Новая группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины - направление юго-западное.
- Группа ударных БпЛА на Полтавщине - в направлении на юг и восток.
- Ударные БпЛА на Черкасщине - курс западный.
- БпЛА на западе Кировоградщины - курс на Виннитчину.
- Новая группа ударных БпЛА в Одесскую область из акватории Черного моря.
- БпЛА в Одесской области - направление северное.
По состоянию на 22:28:
- Новая группа вражеских БпЛА на Сумщине - направление юго-западное.
- Группа ударных БпЛА на Черниговщине в направлении на юго-запад.
- Ударные БпЛА на юге Киевщины курсом на запад.
- Ударный БпЛА на границе Киевщины и Житомирщины - курс западный.
- Ударные БпЛА на Черкасщине - курс западный.
- БпЛА на западе Черкасской области - курс на Виннитчину.
- Ударные БпЛА в Одесской области в направлении Винницкой области.
- БпЛА в Винницкой области - курс западный.
- БпЛА на Полтавщине - курс западный.