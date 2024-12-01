За день поступило более 2 миллионов заявок на получение 1 тысячи помощи – Зеленский

По состоянию на вечер воскресенья поступило уже более чем 2 миллиона 100 тысяч заявок на выплату 1 тысячи гривен зимней "єПідтримки".

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь: "За первый же день работы "єПідтримки" – уже более чем 2 миллиона 100 тысяч заявок на выплату 1000 гривен. В частности, почти полмиллиона заявок на выплату детям.

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"єПідтримка" работает для каждого и каждой в Украине – и для взрослых, и для детей. Важные цифры, которые доказывают своевременность программы.

Средства можно будет направить для оплаты украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, украинских лекарств, железнодорожных билетов, украинских книг. Есть возможность направить выплату на поддержку Сил обороны Украины через волонтерские фонды. Средства можно получить в течение 3 месяцев – до 28 февраля, а потратить до конца 2025 года".

Что предшествовало: Ранее в пресс-службе "Дії" сообщили, что более одного миллиона граждан подали заявку на получение "зимней єПідтримки" через "Дію". Пенсионеры и люди с инвалидностью 1 и 2 группы, которые получают выплаты через "Укрпочту", смогут также получить "Зимнюю єПідтримку" через "Укрпочту".

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Зеленский анонсировал другие программы поддержки этой зимой и в течение следующего года.

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