В Киеве была слышна работа ПВО
Воскресенье, 1 декабря 2024, 22:22
В Киеве в воскресенье вечером были слышны взрывы, в области по вражеским ударным БпЛА работает противовоздушная оборона.
Источник: Воздушные силы ВСУ, УП, Киевская ОВА
Детали: В 21:49 Воздушные силы сообщили об ударном БпЛА в Киевской области курсом на Киев. В столице была объявлена воздушная тревога.
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В 22:07 появилось сообщение о вражеских БпЛА с востока и юга в направлении Киева.
Около 22:20 в столице прогремели взрывы.
Киевская ОВА сообщала о работе ППО в области.