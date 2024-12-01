Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Перспективы для инвестиций внутри страны

В Киеве была слышна работа ПВО

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 декабря 2024, 22:22
В Киеве была слышна работа ПВО
"Шахед", иллюстрация Getty Images

В Киеве в воскресенье вечером были слышны взрывы, в области по вражеским ударным БпЛА работает противовоздушная оборона.

Источник: Воздушные силы ВСУ, УП, Киевская ОВА

Детали: В 21:49 Воздушные силы сообщили об ударном БпЛА в Киевской области курсом на Киев. В столице была объявлена воздушная тревога.

Реклама:

В 22:07 появилось сообщение о вражеских БпЛА с востока и юга в направлении Киева.

Около 22:20 в столице прогремели взрывы.

Киевская ОВА сообщала о работе ППО в области.

КиевПВОбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вторая партия F-16 от Дании уже в Украине - Зеленский

Шольц после разговора с Трампом: Мы сможем выработать стратегию в отношении Украины

видеоКомандующий ВМС показал охоту на врага в Черном море

ISW: Размещение "Орешника" в Беларуси не увеличивает рисков ударов по Украине или странам НАТО

Президент Южной Кореи об объявлении военного положения: Сожалею и прошу прощения

Байден: Около 80 тысяч военных США развернуты в Европе для сдерживания агрессии РФ

Все новости...
Киев
Новый президент Европейского совета прибыл в Киев
Около десяти дронов, которые атаковали Киев, сбиты - КГВА
В центре Киева в воскресенье ограничат движение из-за приезда иностранных гостей
Последние новости
11:43
МВД Грузии заявило о задержании ночью полсотни протестующих
11:24
TikTok проиграл апелляцию по делу о своей принудительной продаже в США
11:12
Реформа МСЭК: в Минздраве рассказали, отменят ли бесплатные обзоры для людей с инвалидностью
10:59
Оккупанты ударили по угольному предприятию возле Покровска, ранены работники
10:41
фотоСпасатели показали заснеженный Пип Иван
10:30
Шольц назвал преждевременными разговоры о немецких миротворцах в Украине
10:19
Вторая партия F-16 от Дании уже в Украине - Зеленский
10:03
Тест раком легких: ученые изучают способ ранней диагностики онкозаболевания
09:59
На Запорожье объявили траур
09:35
Шольц после разговора с Трампом: Мы сможем выработать стратегию в отношении Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: