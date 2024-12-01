В Киеве была слышна работа ПВО

В Киеве в воскресенье вечером были слышны взрывы, в области по вражеским ударным БпЛА работает противовоздушная оборона.

Источник: Воздушные силы ВСУ, УП, Киевская ОВА

Детали: В 21:49 Воздушные силы сообщили об ударном БпЛА в Киевской области курсом на Киев. В столице была объявлена воздушная тревога.

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В 22:07 появилось сообщение о вражеских БпЛА с востока и юга в направлении Киева.

Около 22:20 в столице прогремели взрывы.

Киевская ОВА сообщала о работе ППО в области.