Генштаб: В воскресенье больше всего боев на Кураховском, Покровском и Времовском направлениях

В воскресенье на фронте произошло 158 боевых столкновений, в частности на Кураховском направлении – 48 боев, на Покровском – 33, на Времовском – 24, в Курской области защитники отбили 15 российских атак.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Противник нанес 18 авиационных ударов, сбросив при этом 28 УАБ, 698 ударов дронами-камикадзе, совершил более 3000 обстрелов позиций украинских войск.

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На Харьковском направлении украинские войска отбили 10 атак врага вблизи Старицы, Тихого, Волчанска и в направлении Казачьей Лопани.

По предварительным подсчетам, за воскресенье враг потерял на направлении 130 военнослужащих убитыми и ранеными, также украинские воины уничтожили два танка, шесть боевых бронированных машин, 13 БпЛА, восемь единиц автомобильной и единицу специальной техники; значительные повреждения получили три танка и четыре автомобиля оккупантов.

Враг совершил 9 атак на украинские укрепления на Купянском направлении. В настоящее время 4 боестолкновения в районах Лозовой, Кругляковки, Глушковки и Зеленого Гая завершились.

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На Лиманском направлении за день российские войска 8 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Дружелюбовки, Грековки, Григорьевки, Тернов и Торского. Все атаки противника отбиты.

На Северском направлении враг активных действий не проводил, авиация противника нанесла удар тремя авиабомбами по Северску.

На Краматорском направлении завершилась неудачей попытка захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении оккупанты за воскресенье 7 раз штурмовали в районах Торецка и в направлении Щербиновки. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация в районах Константиновки и Петровки. Боевое столкновение продолжается в одной локации.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 33 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Даченского, Желтого и Чумацкого. Противник применял авиационные средства поражения по районам населенных пунктов Пантелеймоновка, Гродовка, Даченское, Новопустинка.

По предварительным подсчетам, в воскресенье украинские воины ликвидировали 173 и ранили 210 оккупантов на данном направлении; уничтожили танк, три боевых бронированных машины, три миномета и семь автомобилей, также нанесли повреждения двум артиллерийским системам.

Интенсивно атакует противник и на Кураховском направлении. На это время суток насчитывается уже 48 боестолкновений. Атаки противника отражались нашими воинами вблизи Берестков, Сонцовки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки и Анновки, в настоящее время идет бой. Оккупанты сбрасывали УАБы по районам населенных пунктов Улаклы и Елизаветовки.

На Времовском направлении враг 24 раза пытался прорваться вблизи Константинопольского, Трудового, Большой Новоселки, Новоселки, Нового Комара и Новодаровки, но этому помешали украинские защитники, одно боестолкновение продолжается.

Враг провел 4 неудачных штурма на Приднепровском направлении.

На Курщине украинские защитники за воскресенье отбили 15 атак оккупантов, продолжается одно боестолкновение.