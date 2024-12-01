В Тбилиси продолжаются протесты: СМИ сообщают о задержаниях
Акции протеста в воскресенье вечером продолжаются возле парламента Грузии в Тбилиси и общественного вещателя страны, силовики используют водометы, протестующие бросают в силовиков камни и пиротехнику.
Источник: грузинская служба Радио Свобода "Эхо Кавказа"
Детали: С 17 часов у здания Общественного вещателя Грузии вновь проходила акция протеста. Участники требовали, в частности, отставки руководства вещателя.
На акции озвучили требование предоставить эфир Общественного вещателя президенту Грузии Саломе Зурабишвили и лидерам четырех оппозиционных партий, не признающих результаты парламентских выборов.
Участники акции у Общественного вещателя Грузии перекрывали проспект Костава.
Позже в пресс-служба президента Грузии сообщили, что она даст интервью Общественному вещателю во вторник или в среду.
Глава Департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе заявил о насильственных действиях со стороны активных демонстрантов.
У здания парламента Грузии демонстранты использовали против силовиков пиротехнику и камни.
В то же время, силовики, как и в субботу, использовали водометы.
Обновлено: Ночью "Эхо Кавказа" сообщило, что массовые протесты и столкновения демонстрантов с силовиками продолжаются уже четвертый день, за это время было задержано не менее 200 человек.
Также издание опубликовало видео задержания демонстрантов в Тбилиси.
Предыстория:
- В субботу, 30 ноября, в Грузии возобновились протесты против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз. Протесты проходят на нескольких локациях в Тбилиси, в частности вблизи грузинского парламента и у здания "Первого канала Грузии".
- Кроме Тбилиси, акции протеста проходят в Батуми, Зугдиди, Кутаиси и Телави – также демонстрации запланированы в Кварели и Гурджаани.
- Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не уйдет с должности после завершения срока своих полномочий и объявила о намерении "быть во главе политических процессов" в стране.
- В субботу вечером в Тбилиси произошли столкновения между демонстрантами и полицией. По данным местных СМИ, протестующие обстреливали спецназ петардами, в ответ полиция применила водометы.