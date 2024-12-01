В Тбилиси продолжаются протесты: СМИ сообщают о задержаниях

Акции протеста в воскресенье вечером продолжаются возле парламента Грузии в Тбилиси и общественного вещателя страны, силовики используют водометы, протестующие бросают в силовиков камни и пиротехнику.

Источник: грузинская служба Радио Свобода "Эхо Кавказа"

Детали: С 17 часов у здания Общественного вещателя Грузии вновь проходила акция протеста. Участники требовали, в частности, отставки руководства вещателя.

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На акции озвучили требование предоставить эфир Общественного вещателя президенту Грузии Саломе Зурабишвили и лидерам четырех оппозиционных партий, не признающих результаты парламентских выборов.

Участники акции у Общественного вещателя Грузии перекрывали проспект Костава.

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Позже в пресс-служба президента Грузии сообщили, что она даст интервью Общественному вещателю во вторник или в среду.

Глава Департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе заявил о насильственных действиях со стороны активных демонстрантов.

У здания парламента Грузии демонстранты использовали против силовиков пиротехнику и камни.

В то же время, силовики, как и в субботу, использовали водометы.

Обновлено: Ночью "Эхо Кавказа" сообщило, что массовые протесты и столкновения демонстрантов с силовиками продолжаются уже четвертый день, за это время было задержано не менее 200 человек.

Также издание опубликовало видео задержания демонстрантов в Тбилиси.

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