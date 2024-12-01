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В Тбилиси продолжаются протесты: СМИ сообщают о задержаниях

Катерина Тищенко, Ольга ГлущенкоВоскресенье, 1 декабря 2024, 23:13
В Тбилиси продолжаются протесты: СМИ сообщают о задержаниях
ситуация возле парламента Грузии в воскресенье вечером, скриншот видео "Эхо Кавказа"

Акции протеста в воскресенье вечером продолжаются возле парламента Грузии в Тбилиси и общественного вещателя страны, силовики используют водометы, протестующие бросают в силовиков камни и пиротехнику.

Источник: грузинская служба Радио Свобода "Эхо Кавказа"

Детали: С 17 часов у здания Общественного вещателя Грузии вновь проходила акция протеста. Участники требовали, в частности, отставки руководства вещателя.

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На акции озвучили требование предоставить эфир Общественного вещателя президенту Грузии Саломе Зурабишвили и лидерам четырех оппозиционных партий, не признающих результаты парламентских выборов.

Участники акции у Общественного вещателя Грузии перекрывали проспект Костава.

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Позже в пресс-служба президента Грузии сообщили, что она даст интервью Общественному вещателю во вторник или в среду.

Глава Департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе заявил о насильственных действиях со стороны активных демонстрантов.

У здания парламента Грузии демонстранты использовали против силовиков пиротехнику и камни.

В то же время, силовики, как и в субботу, использовали водометы.

Обновлено: Ночью "Эхо Кавказа" сообщило, что массовые протесты и столкновения демонстрантов с силовиками продолжаются уже четвертый день, за это время было задержано не менее 200 человек.

Также издание опубликовало видео задержания демонстрантов в Тбилиси.

Предыстория:

  • В субботу, 30 ноября, в Грузии возобновились протесты против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз. Протесты проходят на нескольких локациях в Тбилиси, в частности вблизи грузинского парламента и у здания "Первого канала Грузии".
  • Кроме Тбилиси, акции протеста проходят в Батуми, Зугдиди, Кутаиси и Телави – также демонстрации запланированы в Кварели и Гурджаани.
  • Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не уйдет с должности после завершения срока своих полномочий и объявила о намерении "быть во главе политических процессов" в стране.
  • В субботу вечером в Тбилиси произошли столкновения между демонстрантами и полицией. По данным местных СМИ, протестующие обстреливали спецназ петардами, в ответ полиция применила водометы.

Грузия
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