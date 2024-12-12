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Россияне массированно атакуют Украину ударными БпЛА

Татьяна ОлейникЧетверг, 12 декабря 2024, 23:15
Россияне массированно атакуют Украину ударными БпЛА
Фото - Getty Images

Российские войска с 12 декабря атакуют Украину ударными беспилотниками.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: После 17:00 сообщали об угрозе для Сумской, Полтавской и Черкасской областей.

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В 18:17 стало известно о:

  • несколько групп БпЛА на Сумщине, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на юге Черниговщины, курс - западный;
  • БпЛА на севере Черниговщины, курс - южный.

В 18:51 сообщили о БПЛА в направлении Черкасс.

В 18:55 стало известно об угрозе применения вражеских ударных БПЛА с восточного/северо-восточного направлений для Киевской области.

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По состоянию на 19:04 известно о:

  • БпЛА на Сумщине, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке и центре Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на юге Черниговщины, курс - западный;
  • БпЛА на севере Черниговщины, курс - южный;
  • БпЛА на востоке Киевщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на севере и востоке Черкасской области, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на границе Харьковщины и Донетчины, курс - юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курс - западный/юго-западный.

Также сообщили об угрозе для Кировоградщины и БпЛА в направлении Киева и Харькова.

В 19:59 тревогу объявили в Киеве.

По состоянию на 20:30 известно о:

  • БпЛА на Сумщине, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс - западный;
  • БпЛА на юге и центре Черниговщины, курс - западный;
  • БпЛА на востоке Киевщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на Черкасщине, курс - западный/северо-западный;
  • БпЛА на востоке и центре Харьковщины, курс - северо-западный;
  • БпЛА на северо-западе Днепропетровщины, курс - западный/северо-западный.

В 21:25 военные предупредили о:

  • БпЛА на Сумщине, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс - западный;
  • БпЛА на юге Черниговщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на границе Сумщины, Полтавщины, Черниговщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на Черкасщине, курс - северо-западный;
  • БпЛА на юге Харьковщины, курс - юго-западный.

В 23:15 сообщили о:

  • БпЛА на Сумщине, курс - юго-западный/северный;
  • БпЛА на севере Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на юго-востоке Харьковщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на северо-западе Винницкой области, курс - северо-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Кировоградщины, курс - юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Черкасской области, курс- юго-западный;
  • БпЛА на юго-востоке Запорожской области, курс - северный.

По состоянию на 00:01:

БпЛА на Сумщине, курс - южный/юго-западный;
БпЛА на Полтавщине, курс - западный/юго-западный;
БпЛА на Черниговщине, курс - юго-восточный;
БпЛА на западе Харьковщины, курс - западный/северо-западный;
БпЛА на востоке Черкасской области, курс - западный/юго-западный;
БпЛА на Кировоградщине, курс - юго-западный;
БпЛА на юго-западе Днепропетровщины, курс - северо-западный;
БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс - северо-восточный;
БпЛА на северо-востоке Херсонщины, курс - северо-западный.

беспилотникиШахедвоздушная тревога
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