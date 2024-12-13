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Армия РФ снова атакует Украину ударными беспилотниками: в Киевской области работает ПВО

Татьяна ОлейникПятница, 13 декабря 2024, 22:28
Армия РФ снова атакует Украину ударными беспилотниками: в Киевской области работает ПВО
Getty Images

Вечером 13 декабря российские войска запустили в Украину группы ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 19:13 стало известно о нескольких группах БпЛА в Сумской области курсом на Полтавщину.

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В 19:45 военные предупредили о группе БпЛА на севере Полтавщины, курсом на Миргород, несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и группу БпЛА на Харьковщине, курс западный.

В 20:30 воздушники написали о группе БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину, группе БпЛА на границе Полтавщины и Днепропетровщины, курс западный и БпЛА на Харьковщине, курс западный.

По состоянию на 21:00 известно о:

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  • БпЛА на севере Черниговщины в юго-западном направлении;
  • несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину;
  • БпЛА с Полтавщины на Кировоградщину;
  • БпЛА на Днепропетровщине, курс западный;
  • БпЛА на востоке Харьковщины, курс западный.

В 21:31 сообщили о:

  • несколько групп БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении;
  • несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину;
  • несколько групп БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении;
  • БпЛА с Днепропетровщины на Кировоградщину;
  • несколько групп БпЛА на востоке Харьковщины, курс западный;
  • БпЛА на границе Черкасской и Полтавской областей;
  • БпЛА на востоке Кировоградщины в юго-западном направлении.

В 22:01 сообщили о:

  • несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;
  • несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину;
  • группу БпЛА на Полтавщине курсом на Кировоградщину;
  • несколько групп БпЛА на Харьковщине в юго-западном направлении;
  • БпЛА в Черкасской области, курс западный;
  • БпЛА на востоке Кировоградской области.

В 22:11 сообщили о вражеском БпЛА с востока в направлении города Кременчуг.

В 22:23 стало известно об ударном БпЛА с Черниговщины курсом на Броварской район Киевской области. Киевская ОВА сообщила, что в области работает ПВО.

В 22:52 сообщили о:

  • БпЛА на Киевщине курсом на Житомирщину;
  • несколько групп БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении;
  • БпЛА из Черкасской области в Киевскую область;
  • несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину;
  • группа БпЛА на севере Днепропетровщины, курс западный;
  • группа БпЛА на юге Харьковщины, курс западный;
  • БпЛА с Полтавщины на Кировоградщину.

Росcиявойнавоздушная тревогабеспилотники
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