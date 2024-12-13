Армия РФ снова атакует Украину ударными беспилотниками: в Киевской области работает ПВО

Вечером 13 декабря российские войска запустили в Украину группы ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 19:13 стало известно о нескольких группах БпЛА в Сумской области курсом на Полтавщину.

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В 19:45 военные предупредили о группе БпЛА на севере Полтавщины, курсом на Миргород, несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и группу БпЛА на Харьковщине, курс западный.

В 20:30 воздушники написали о группе БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину, группе БпЛА на границе Полтавщины и Днепропетровщины, курс западный и БпЛА на Харьковщине, курс западный.

По состоянию на 21:00 известно о:

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БпЛА на севере Черниговщины в юго-западном направлении;

несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину;

БпЛА с Полтавщины на Кировоградщину;

БпЛА на Днепропетровщине, курс западный;

БпЛА на востоке Харьковщины, курс западный.

В 21:31 сообщили о:

несколько групп БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении;

несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину;

несколько групп БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении;

БпЛА с Днепропетровщины на Кировоградщину;

несколько групп БпЛА на востоке Харьковщины, курс западный;

БпЛА на границе Черкасской и Полтавской областей;

БпЛА на востоке Кировоградщины в юго-западном направлении.

В 22:01 сообщили о:

несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;

несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину;

группу БпЛА на Полтавщине курсом на Кировоградщину;

несколько групп БпЛА на Харьковщине в юго-западном направлении;

БпЛА в Черкасской области, курс западный;

БпЛА на востоке Кировоградской области.

В 22:11 сообщили о вражеском БпЛА с востока в направлении города Кременчуг.

В 22:23 стало известно об ударном БпЛА с Черниговщины курсом на Броварской район Киевской области. Киевская ОВА сообщила, что в области работает ПВО.

В 22:52 сообщили о: