Армия РФ снова атакует Украину ударными беспилотниками: в Киевской области работает ПВО
Вечером 13 декабря российские войска запустили в Украину группы ударных беспилотников.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 19:13 стало известно о нескольких группах БпЛА в Сумской области курсом на Полтавщину.
В 19:45 военные предупредили о группе БпЛА на севере Полтавщины, курсом на Миргород, несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и группу БпЛА на Харьковщине, курс западный.
В 20:30 воздушники написали о группе БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину, группе БпЛА на границе Полтавщины и Днепропетровщины, курс западный и БпЛА на Харьковщине, курс западный.
По состоянию на 21:00 известно о:
- БпЛА на севере Черниговщины в юго-западном направлении;
- несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину;
- БпЛА с Полтавщины на Кировоградщину;
- БпЛА на Днепропетровщине, курс западный;
- БпЛА на востоке Харьковщины, курс западный.
В 21:31 сообщили о:
- несколько групп БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении;
- несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину;
- несколько групп БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении;
- БпЛА с Днепропетровщины на Кировоградщину;
- несколько групп БпЛА на востоке Харьковщины, курс западный;
- БпЛА на границе Черкасской и Полтавской областей;
- БпЛА на востоке Кировоградщины в юго-западном направлении.
В 22:01 сообщили о:
- несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;
- несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину;
- группу БпЛА на Полтавщине курсом на Кировоградщину;
- несколько групп БпЛА на Харьковщине в юго-западном направлении;
- БпЛА в Черкасской области, курс западный;
- БпЛА на востоке Кировоградской области.
В 22:11 сообщили о вражеском БпЛА с востока в направлении города Кременчуг.
В 22:23 стало известно об ударном БпЛА с Черниговщины курсом на Броварской район Киевской области. Киевская ОВА сообщила, что в области работает ПВО.
В 22:52 сообщили о:
- БпЛА на Киевщине курсом на Житомирщину;
- несколько групп БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении;
- БпЛА из Черкасской области в Киевскую область;
- несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину;
- группа БпЛА на севере Днепропетровщины, курс западный;
- группа БпЛА на юге Харьковщины, курс западный;
- БпЛА с Полтавщины на Кировоградщину.