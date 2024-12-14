Россияне атакуют Украину ударными БпЛА
Суббота, 14 декабря 2024, 23:53
Вечером 14 декабря российские войска атакуют территорию Украины ударными БпЛА с северного и восточного направлений.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 19:38 Воздушные силы сообщили о вражеских ударных БпЛА на востоке Сумщины в направлении Полтавщины. Впоследствии угрозу применения ударных БпЛА объявили на Черниговщине.
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В 19:52 сообщалось о вражеских ударных БпЛА на востоке Харьковщины в направлении Полтавщины.
По состоянию на 20:11:
- Вражеские ударные БпЛА в центральной части Черниговщины юго-западным курсом в направлении Киевщины;
- БпЛА на Харьковщине курс западный (Полтавщина);
- БпЛА на юге Сумщины в направлении Черниговщины, Харьковщины и Сумщины;
- БпЛА на севере Сумщины, курс западный.
По состоянию на 21:19:
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- БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину;
- БпЛА на западе Сумщины курсом на Черниговщину;
- БпЛА на востоке Сумщины курс западный и юго-западный;
- БпЛА на юге Сумщины курсом на Полтавщину;
- БпЛА на северо-востоке Полтавщины курсом на Харьковщину;
- БпЛА в центральной части Харьковщины курсом на Харьков и на запад;
- БпЛА на границе Харьковской и Донецкой областей курсом на Днепропетровщину;
- БпЛА на севере Черниговщины курс северный.
По состоянию на 22:25:
- БпЛА на Житомирщине курсом на Ровенщину;
- БпЛА на Полтавщине курсом через север Черкасской области в направлении Киевщины;
- БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс юго-западный;
- БпЛА на Харьковщине движутся северо-западным курсом;
- БпЛА на востоке и юго-востоке Сумщины держат курс на запад;
- БпЛА на севере Черниговщины курсом на запад.
По состоянию на 23:35:
- БпЛА на Сумщине направляются на Черниговщину;
- Несколько групп БпЛА северо-восточнее Миргорода, курс южный;
- БпЛА в центральной части Харьковщины, курс северный;
- БпЛА на востоке Черниговщины, курс западный;
- БпЛА на севере Черкасской области, курс западный;
- БпЛА на севере Житомирщины, курс юго-западный.