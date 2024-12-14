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Россияне атакуют Украину ударными БпЛА

Катерина ТищенкоСуббота, 14 декабря 2024, 23:53
Россияне атакуют Украину ударными БпЛА
иллюстрация Getty Images

Вечером 14 декабря российские войска атакуют территорию Украины ударными БпЛА с северного и восточного направлений.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 19:38 Воздушные силы сообщили о вражеских ударных БпЛА на востоке Сумщины в направлении Полтавщины. Впоследствии угрозу применения ударных БпЛА объявили на Черниговщине.

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В 19:52 сообщалось о вражеских ударных БпЛА на востоке Харьковщины в направлении Полтавщины.

По состоянию на 20:11:

  • Вражеские ударные БпЛА в центральной части Черниговщины юго-западным курсом в направлении Киевщины;
  • БпЛА на Харьковщине курс западный (Полтавщина);
  • БпЛА на юге Сумщины в направлении Черниговщины, Харьковщины и Сумщины;
  • БпЛА на севере Сумщины, курс западный.

По состоянию на 21:19:

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  • БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину;
  • БпЛА на западе Сумщины курсом на Черниговщину;
  • БпЛА на востоке Сумщины курс западный и юго-западный;
  • БпЛА на юге Сумщины курсом на Полтавщину;
  • БпЛА на северо-востоке Полтавщины курсом на Харьковщину;
  • БпЛА в центральной части Харьковщины курсом на Харьков и на запад;
  • БпЛА на границе Харьковской и Донецкой областей курсом на Днепропетровщину;
  • БпЛА на севере Черниговщины курс северный.

По состоянию на 22:25:

  • БпЛА на Житомирщине курсом на Ровенщину;
  • БпЛА на Полтавщине курсом через север Черкасской области в направлении Киевщины;
  • БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс юго-западный;
  • БпЛА на Харьковщине движутся северо-западным курсом;
  • БпЛА на востоке и юго-востоке Сумщины держат курс на запад;
  • БпЛА на севере Черниговщины курсом на запад.

По состоянию на 23:35:

  • БпЛА на Сумщине направляются на Черниговщину;
  • Несколько групп БпЛА северо-восточнее Миргорода, курс южный;
  • БпЛА в центральной части Харьковщины, курс северный;
  • БпЛА на востоке Черниговщины, курс западный;
  • БпЛА на севере Черкасской области, курс западный;
  • БпЛА на севере Житомирщины, курс юго-западный.

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