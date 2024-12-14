Россияне атакуют Украину ударными БпЛА

Вечером 14 декабря российские войска атакуют территорию Украины ударными БпЛА с северного и восточного направлений.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 19:38 Воздушные силы сообщили о вражеских ударных БпЛА на востоке Сумщины в направлении Полтавщины. Впоследствии угрозу применения ударных БпЛА объявили на Черниговщине.

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В 19:52 сообщалось о вражеских ударных БпЛА на востоке Харьковщины в направлении Полтавщины.

По состоянию на 20:11:

Вражеские ударные БпЛА в центральной части Черниговщины юго-западным курсом в направлении Киевщины;

БпЛА на Харьковщине курс западный (Полтавщина);

БпЛА на юге Сумщины в направлении Черниговщины, Харьковщины и Сумщины;

БпЛА на севере Сумщины, курс западный.

По состоянию на 21:19:

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БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину;

БпЛА на западе Сумщины курсом на Черниговщину;

БпЛА на востоке Сумщины курс западный и юго-западный;

БпЛА на юге Сумщины курсом на Полтавщину;

БпЛА на северо-востоке Полтавщины курсом на Харьковщину;

БпЛА в центральной части Харьковщины курсом на Харьков и на запад;

БпЛА на границе Харьковской и Донецкой областей курсом на Днепропетровщину;

БпЛА на севере Черниговщины курс северный.

По состоянию на 22:25:

БпЛА на Житомирщине курсом на Ровенщину;

БпЛА на Полтавщине курсом через север Черкасской области в направлении Киевщины;

БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс юго-западный;

БпЛА на Харьковщине движутся северо-западным курсом;

БпЛА на востоке и юго-востоке Сумщины держат курс на запад;

БпЛА на севере Черниговщины курсом на запад.

По состоянию на 23:35: