В Николаеве из-за атаки дрона поврежден объект инфраструктуры и ранены работники
Воскресенье, 15 декабря 2024, 09:54
В воскресенье 15 декабря в 06:57 враг атаковал Николаев БпЛА, есть повреждения на объекте инфраструктуры.
Источник: Николаевская ОВА
Детали: По данным властей, ранены двое работников.
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Также 14 декабря в 12:30 в с. Солончаки беспилотник попал в служебную машину "Укрпочты".
В результате удара 60-летний водитель получил осколочные ранения. Пострадавшего доставили в Николаев, его состояние стабильно тяжелое.
Напомним: Украинские защитники за ночь на 15 декабря сбили 56 из 108 вражеских БПЛА.