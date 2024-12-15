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В Николаеве из-за атаки дрона поврежден объект инфраструктуры и ранены работники

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 декабря 2024, 09:54
В Николаеве из-за атаки дрона поврежден объект инфраструктуры и ранены работники
фото з Facebook мэрии

В воскресенье 15 декабря в 06:57 враг атаковал Николаев БпЛА, есть повреждения на объекте инфраструктуры.

Источник: Николаевская ОВА

Детали: По данным властей, ранены двое работников.

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Также 14 декабря в 12:30 в с. Солончаки беспилотник попал в служебную машину "Укрпочты".

В результате удара 60-летний водитель получил осколочные ранения. Пострадавшего доставили в Николаев, его состояние стабильно тяжелое.

Напомним: Украинские защитники за ночь на 15 декабря сбили 56 из 108 вражеских БПЛА.

Николаевбеспилотники
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