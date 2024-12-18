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Ангелина Страшкулич, Станислав ПогориловСреда, 18 декабря 2024, 18:42
Дмитрий лубинец, фото: УП

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что за нынешний год украинцы прислали уполномоченному Верховной Рады по правам человека почти 4 тысячи обращений о нарушениях в работе ТЦК и СП.

Источник:  Лубинец в интервью "Украинской правде"

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Прямая речь: "Есть случаи, когда по моему представлению собрали отдельное заседание ВВК, провели полный анализ и зафиксировали, что человек, которого до этого на ВВК признали "полностью здоровым", имеет на самом деле болезнь. В результате этого мужчину мобилизовали, но он пошел в ВСУ исключительно в тыловое обеспечение, сразу нашли часть, где ему предложили конкретную должность"

Детали: По словам Лубинца, наибольшее количество жалоб на работу ТЦК и СП поступает к нему из Закарпатья. В то же время есть регионы (например, Кропивницкий), где, как говорит омбудсмен, таких обращений достаточно небольшое количество, а из тех, что есть, большинство не подтверждается.

Что предшествовало: Перед этим в ответ на запрос "УП" в Офисе омбудсмена отмечали, что за первые 8 месяцев 2024 года Лубинец получил более 1,6 тысячи обращений граждан о нарушениях их прав работниками ТЦК. За весь 2023 год их общее количество почти втрое меньше - 561.

омбудсменТЦК
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