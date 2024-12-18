Армия РФ запустила ударные БпЛА: в нескольких областях воздушная тревога
Среда, 18 декабря 2024, 23:29
Вечером среды российская армия запустила в Украину ударные беспилотники.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: Около 20:00 военные сообщили о российских беспилотниках в Сумской и Харьковской областях.
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В 20:29 стало известно о нескольких группах БпЛА с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину, несколько групп БпЛА на востоке Харьковщины, курс западный и БпЛА на границе Харьковщины и Донетчины курсом на Днепропетровщину.
В 21:16 сообщили о:
- БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении;
- несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину;
- несколько групп БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении;
- группу БпЛА с Полтавщины на Днепропетровщину;
- несколько групп БпЛА на Харьковщине, курс западный;
- БпЛА из Донецкой области курсом на Днепропетровщину.
В 21:31 стало известно о вражеском БпЛА с севера в направлении города Днепр.
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В 22:04 сообщили о вражеском БПЛА с востока в направлении города Кривой Рог.
В 22:08 военные предупредили о вражеском БПЛА с севера в направлении города Харьков.
В 22:39 стало известно о:
- несколько групп БпЛА с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину;
- БпЛА на севере Харьковской области;
- БпЛА с Черниговщины на Киевщину;
- БпЛА из Черкасской области на Киевщину;
- БпЛА с Днепропетровщины на Николаевщину;
- БпЛА с Днепропетровщины на Запорожье.
В 23:29 сообщили о:
- БпЛА с Черниговщины на Киевщину;
- несколько групп БпЛА с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину;
- несколько групп БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении;
- БпЛА из Днепропетровской области на Запорожье.