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Армия РФ запустила ударные БпЛА: в нескольких областях воздушная тревога

Татьяна ОлейникСреда, 18 декабря 2024, 23:29
Армия РФ запустила ударные БпЛА: в нескольких областях воздушная тревога
Фото - Getty Images

Вечером среды российская армия запустила в Украину ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Около 20:00 военные сообщили о российских беспилотниках в Сумской и Харьковской областях.

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В 20:29 стало известно о нескольких группах БпЛА с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину, несколько групп БпЛА на востоке Харьковщины, курс западный и БпЛА на границе Харьковщины и Донетчины курсом на Днепропетровщину.

В 21:16 сообщили о:

  • БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении;
  • несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину;
  • несколько групп БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении;
  • группу БпЛА с Полтавщины на Днепропетровщину;
  • несколько групп БпЛА на Харьковщине, курс западный;
  • БпЛА из Донецкой области курсом на Днепропетровщину.

В 21:31 стало известно о вражеском БпЛА с севера в направлении города Днепр.

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В 22:04 сообщили о вражеском БПЛА с востока в направлении города Кривой Рог.

В 22:08 военные предупредили о вражеском БПЛА с севера в направлении города Харьков.

В 22:39 стало известно о:

  • несколько групп БпЛА с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину;
  • БпЛА на севере Харьковской области;
  • БпЛА с Черниговщины на Киевщину;
  • БпЛА из Черкасской области на Киевщину;
  • БпЛА с Днепропетровщины на Николаевщину;
  • БпЛА с Днепропетровщины на Запорожье.

В 23:29 сообщили о:

  • БпЛА с Черниговщины на Киевщину;
  • несколько групп БпЛА с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину;
  • несколько групп БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении;
  • БпЛА из Днепропетровской области на Запорожье.

воздушная тревогаШахед
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