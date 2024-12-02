Вечером в воскресенье, 1 декабря, в Шевченковском районе столицы произошло возгорание на первом этаже четырехэтажного коттеджа квартирного типа. Пожарные спасли 11 человек, среди которых ребенок, один человек получил травму.

Источник: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "1 декабря в 21:32 к спасателям поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы".

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Детали: В ГСЧС сообщили, что возгорание произошло на первом этаже четырехэтажного коттеджа квартирного типа.

Во время тушения чрезвычайники спасли ребенка из окна 4 этажа. Также были спасены еще 10 человек, из которых один - травмирован.

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

Спасатели добавили, что пожар удалось ликвидировать в 21:51, причину возгорания будут устанавливать правоохранители.