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ISW проанализировал, как увеличение российских военных расходов повлияет на войну в Украине

Ольга ГлущенкоПонедельник, 2 декабря 2024, 03:58
ISW проанализировал, как увеличение российских военных расходов повлияет на войну в Украине
Путин, фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что увеличение российских военных расходов не приравнивается росту российского военного потенциала, но может повлиять на способность Кремля поддерживать войну в Украине.

Источник: ISW

Детали: Правитель Кремля Владимир Путин подписал указ об утверждении федерального бюджета на 2025 год и проект федерального бюджета на 2026-2027 годы 1 декабря.

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В бюджете на 2025 год на военные нужды выделяется около 41% годовых расходов России.

Дословно: "ISW продолжает оценивать, что увеличение российских военных расходов, хотя и является опасным, не обязательно равно одновременному увеличению российского военного потенциала, особенно учитывая то, что значительная часть средств направляется на выплату льгот российским военнослужащим, ветеранам и членам их семей".

Детали: Аналитики отмечают, что постоянное внимание России к военным расходам, вероятно, также сказывается на эффективности и устойчивости российских социальных программ, что может повлиять на способность Кремля поддерживать войну в Украине, учитывая растущее давление на российскую экономику и тенденцию Путина избегать рисков для стабильности своего режима.

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Ключевые выводы ISW за 1 декабря:

  • По сообщениям, Министерство обороны России заменило генерал-лейтенанта Сергея Киселя на генерал-полковника Александра Чайко, который вернется на должность командующего российской группировки войск в Сирии, хотя остается неясным, как могут измениться российские операции в Сирии.
  • Путин 1 декабря подписал указ об утверждении федерального бюджета на 2025 год и проект федерального бюджета на 2026-2027 годы.
  • Российские государственные СМИ сообщили, что российское военное командование назначило генерал-полковника Рустама Мурадова первым заместителем командующего Сухопутными войсками России.
  • Грузинская оппозиция продолжает оспаривать легитимность победы на выборах правящей партии "Грузинская мечта" после того, как "Грузинская мечта" приостановила переговоры о вступлении Грузии в Европейский Союз.
  • Украинские войска недавно продвинулись в Курской области, а российские войска продвинулись возле Покровска и Гуляйполя.

ISWРосcияэкономикавойна
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