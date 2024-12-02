ISW проанализировал, как увеличение российских военных расходов повлияет на войну в Украине

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что увеличение российских военных расходов не приравнивается росту российского военного потенциала, но может повлиять на способность Кремля поддерживать войну в Украине.

Источник: ISW

Детали: Правитель Кремля Владимир Путин подписал указ об утверждении федерального бюджета на 2025 год и проект федерального бюджета на 2026-2027 годы 1 декабря.

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В бюджете на 2025 год на военные нужды выделяется около 41% годовых расходов России.

Дословно: "ISW продолжает оценивать, что увеличение российских военных расходов, хотя и является опасным, не обязательно равно одновременному увеличению российского военного потенциала, особенно учитывая то, что значительная часть средств направляется на выплату льгот российским военнослужащим, ветеранам и членам их семей".

Детали: Аналитики отмечают, что постоянное внимание России к военным расходам, вероятно, также сказывается на эффективности и устойчивости российских социальных программ, что может повлиять на способность Кремля поддерживать войну в Украине, учитывая растущее давление на российскую экономику и тенденцию Путина избегать рисков для стабильности своего режима.

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Ключевые выводы ISW за 1 декабря: