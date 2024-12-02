В течение прошлого дня россияне совершили 70 обстрелов Сумщины, в результате которых прозвучало более 130 взрывов, есть повреждения.
Источник: военная администрация Сумской области
Дословно: "Зафиксировано 134 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская, Середино-Будская, Свесская, громады".
Детали: По Краснопольской громаде осуществлен сброс взрывных устройств с БпЛА, минометные обстрелы, удары FPV-дронами - 31 взрыв.
На Белопольскую громаду тоже были сброс с БпЛА взрывных устройств, удар FPV-дроном, минометный обстрел, всего 12 взрывов.
По Миропольской общине враг бил из ствольной артиллерии, 3 взрыва. В результате обстрелов повреждено нежилое здание.
В Середино-Будской громаде в результате ударов FPV-дронами поврежден частный жилой дом. Также враг атаковал громаду из РСЗО, минометов, сбрасывал с БПЛА взрывные устройства - 36 взрывов в этой громаде.
По Есманьской общине россияне ударили из ствольной артиллерии и FPV-дронами, 4 взрыва.
На Юнаковскую общину россияне сбросили 2 мины. Также были артобстрелы, 11 взрывов.
По Хотинской общине враг бил из РСЗО ударным БпЛА типа "Ланцет". В результате обстрела повреждено транспортное средство.
В Великописаревской громаде зафиксировали удары FPV-дронами, минометный обстрел, артиллерийский обстрел, сброс взрывных устройств с БпЛА - 17 взрывов.
По Свесской громаде россияне ударили из ствольной артиллерии, 2 взрыва.
Новослободскую громаду противник атаковал FPV-дроном, 1 взрыв.