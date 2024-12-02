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Ольга ГлущенкоПонедельник, 2 декабря 2024, 05:08
последствия российских обстрелов Сумщины, фото: ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 70 обстрелов Сумщины, в результате которых прозвучало более 130 взрывов, есть повреждения.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 134 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская, Середино-Будская, Свесская, громады".

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Детали: По Краснопольской громаде осуществлен сброс взрывных устройств с БпЛА, минометные обстрелы, удары FPV-дронами - 31 взрыв.

На Белопольскую громаду тоже были сброс с БпЛА взрывных устройств, удар FPV-дроном, минометный обстрел, всего 12 взрывов.

По Миропольской общине враг бил из ствольной артиллерии, 3 взрыва. В результате обстрелов повреждено нежилое здание.

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В Середино-Будской громаде в результате ударов FPV-дронами поврежден частный жилой дом. Также враг атаковал громаду из РСЗО, минометов, сбрасывал с БПЛА взрывные устройства - 36 взрывов в этой громаде.

По Есманьской общине россияне ударили из ствольной артиллерии и FPV-дронами, 4 взрыва.

На Юнаковскую общину россияне сбросили 2 мины. Также были артобстрелы, 11 взрывов.

По Хотинской общине враг бил из РСЗО ударным БпЛА типа "Ланцет". В результате обстрела повреждено транспортное средство.

В Великописаревской громаде зафиксировали удары FPV-дронами, минометный обстрел, артиллерийский обстрел, сброс взрывных устройств с БпЛА - 17 взрывов.

По Свесской громаде россияне ударили из ствольной артиллерии, 2 взрыва.

Новослободскую громаду противник атаковал FPV-дроном, 1 взрыв.

Сумская областьобстрелвзрыв
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