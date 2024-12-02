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КГВА: Защитники ночью уничтожили около двух десятков вражеских дронов, которые угрожали столице

Ольга ГлущенкоПонедельник, 2 декабря 2024, 06:18
КГВА: Защитники ночью уничтожили около двух десятков вражеских дронов, которые угрожали столице
Мобильная огневая группа ПВО, иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В ночь на понедельник, 2 декабря, Силы обороны уничтожили около двух десятков вражеских беспилотников, которые угрожали Киеву.

Источник: начальник КГВА Сергей Попко

Детали: В КГВА отметили, что из-за вражеской атаки дронов воздушная тревога в столице продолжалась 4 с половиной часа.

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Прямая речь Попко: "Дронов было немало. И заходили они как раньше - волнами и с разных направлений. Силами Обороны было обнаружено и обезврежено различными способами около двух десятков вражеских БпЛА, которые потенциально угрожали Киеву".

Детали: Попко добавил, что в столице обошлось без разрушений и пострадавших.

КиевбеспилотникиПВО
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